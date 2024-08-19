Зарипова: Татарстан принял жителей домов-интернатов Курской области

В Курской области действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции (КТО). Врио главы региона Алексей Смирнов 12 августа на совещании с участием Президента России Владимира Путина доложил, что под контролем Украины оказались 28 населенных пунктов и что необходимо эвакуировать 180 тыс. жителей области.