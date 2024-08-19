Вениамин Кондратьев сообщил о строительстве 16 школ в крае по нацпроекту

— Краснодарский край сохраняет хорошие темпы освоения средств — 52 процента. Это на 11 процентов выше, чем за аналогичный период 2023 года. Мы договаривались к новому учебному году открыть четыре новые школы, построенные по нацпроекту «Образование». Их очень ждут жители, — сказал Вениамин Кондратьев.