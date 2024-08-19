Вениамин Кондратьев сообщил о строительстве 16 школ в крае по нацпроекту

По словам главы региона, в 2024 году на реализацию нацпроектов направили 70 миллиардов рублей. На эти деньги предстоит построить 37 социальных объектов, в том числе 16 школ.
— Краснодарский край сохраняет хорошие темпы освоения средств — 52 процента. Это на 11 процентов выше, чем за аналогичный период 2023 года. Мы договаривались к новому учебному году открыть четыре новые школы, построенные по нацпроекту «Образование». Их очень ждут жители, — сказал Вениамин Кондратьев.
В Краснодаре разрешения на ввод уже получили две школы — в микрорайоне Восточно-Кругликовский и по ул. Батуринская. По ул. Константина Образцова уже идет итоговая проверка построенного объекта.
Особое внимание уделили школе в станице Тбилисской. 31 июля там произошел пожар. Как доложил вице-губернатор Александр Нестеренко, сгорела кровля, пострадали канализация, водопроводные сети. Для их восстановления работы придется вести еще несколько месяцев и завершить к концу 2024 года.