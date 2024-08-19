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Беглов раскритиковал главу комитета по тарифам за инициативу по повышению цен

Губернатор Петербурга Александр Беглов отчитал председателя комитета по тарифам Алексея Малухина за мнение по поводу повышения тарифов на коммунальные услуги и транспорт в 2025 году. Критика прозвучала во время рабочего совещания с членами правительства.

Градоначальник подчеркнул, что чиновник высказал «свое собственное непроработанное мнение», добавив, что делать это «непозволительно».

«Свое личное мнение вы можете высказывать на кухне, а не в публичных местах. Вы это делать не имеете права», — заявил Беглов.

Прогноз о повышении тарифов прозвучал от Малухина во время «нулевых» чтений бюджета в ЗакСе. Чиновник не исключил, что цены на электричество вырастут на 6%, отопление подорожает на 5,7%, водоснабжение и вывоз мусора — на 7,3%.

Губернатор Петербурга ранее отменил плановое повышение городских тарифов, подчеркивая, что бюджет города позволяет выделить деньги ресурсоснабжающим организациям для компенсаций. Он поручил комитету финансов тщательно проработать этот вопрос.