Беглов раскритиковал главу комитета по тарифам за инициативу по повышению цен

Градоначальник подчеркнул, что чиновник высказал «свое собственное непроработанное мнение», добавив, что делать это «непозволительно».
«Свое личное мнение вы можете высказывать на кухне, а не в публичных местах. Вы это делать не имеете права», — заявил Беглов.
Прогноз о повышении тарифов прозвучал от Малухина во время «нулевых» чтений бюджета в ЗакСе. Чиновник не исключил, что цены на электричество вырастут на 6%, отопление подорожает на 5,7%, водоснабжение и вывоз мусора — на 7,3%.
Губернатор Петербурга ранее отменил плановое повышение городских тарифов, подчеркивая, что бюджет города позволяет выделить деньги ресурсоснабжающим организациям для компенсаций. Он поручил комитету финансов тщательно проработать этот вопрос.