Беглов раскритиковал главу комитета по тарифам за инициативу по повышению цен

Прогноз о повышении тарифов прозвучал от Малухина во время «нулевых» чтений бюджета в ЗакСе. Чиновник не исключил, что цены на электричество вырастут на 6%, отопление подорожает на 5,7%, водоснабжение и вывоз мусора — на 7,3%.