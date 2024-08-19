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Мэрия Самары объяснила исчезновение знаков парковки на набережной

Жители Самары заметили, что на набережной пропали знаки, регулирующие парковку.

Жители Самары заметили, что знаки, регулирующие парковку на городской набережной, исчезли. Под одним из постов врио губернатора в социальных сетях горожане поинтересовались, что стало причиной этих изменений.

— Что случилось с парковкой на набережной? Куда исчезли знаки парковки по четным / нечетным дням? Знаков нет, начиная с Осипенко до Речного вокзала, везде запрет на парковку, остались только «островки», — написала одна из жительниц Самары.

На комментарий горожанки отреагировали представители мэрии. Они пояснили, что исчезновение знаков могло быть связано с проведением работ по благоустройству или реконструкции набережной. По словам чиновников, эти работы могли потребовать временного изменения организации дорожного движения и парковки.

Также запрет на парковку мог быть введен из-за увеличения пешеходного потока в туристических зонах или для создания более удобной инфраструктуры для отдыхающих. Как сообщили представители мэрии, «островки» могли быть оставлены для краткосрочной парковки или других нужд.