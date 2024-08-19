Мэрия Самары объяснила исчезновение знаков парковки на набережной

Жители Самары заметили, что знаки, регулирующие парковку на городской набережной, исчезли. Под одним из постов врио губернатора в социальных сетях горожане поинтересовались, что стало причиной этих изменений.
— Что случилось с парковкой на набережной? Куда исчезли знаки парковки по четным / нечетным дням? Знаков нет, начиная с Осипенко до Речного вокзала, везде запрет на парковку, остались только «островки», — написала одна из жительниц Самары.
На комментарий горожанки отреагировали представители мэрии. Они пояснили, что исчезновение знаков могло быть связано с проведением работ по благоустройству или реконструкции набережной. По словам чиновников, эти работы могли потребовать временного изменения организации дорожного движения и парковки.
Также запрет на парковку мог быть введен из-за увеличения пешеходного потока в туристических зонах или для создания более удобной инфраструктуры для отдыхающих. Как сообщили представители мэрии, «островки» могли быть оставлены для краткосрочной парковки или других нужд.