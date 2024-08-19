Мэрия Самары объяснила исчезновение знаков парковки на набережной

Также запрет на парковку мог быть введен из-за увеличения пешеходного потока в туристических зонах или для создания более удобной инфраструктуры для отдыхающих. Как сообщили представители мэрии, «островки» могли быть оставлены для краткосрочной парковки или других нужд.