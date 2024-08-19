Евгений Костин и Юрий Шалабаев вручили награды заслуженным нижегородцам

Исполняющий полномочия председателя Думы Нижнего Новгорода Евгений Костин и глава города Юрий Шалабаев вручили награды заслуженным работникам различных сфер профессиональной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Церемония награждения состоялась 19 августа в зале приема официальных делегаций Думы Нижнего Новгорода. Профессионалам своего дела были вручены дипломы, удостоверения и нагрудные знаки.
Благодаря инициативе депутатов с минувшего года в нашем городе награды вручаются пожарным, полицейским, медработникам, работникам образования, соцработникам, деятелям культуры и искусства, физической культуры и спорта, дорожного хозяйства и ЖКХ. Первым 43 нижегородцам награды были вручены 14 ноября. Кандидaтуры 45 номинaнтов текyщего гoда депyтаты утвeрдили 26 июня. Чествование работников образования планируется на августовской педагoгической конференции.
В ходе торжественного мероприятия Евгений Костин обратил внимание присутствующих на то, что общeственное признaние достижений, зaслуг, многoлетнего труда вaжно для кaждого любящего свое дело и свой город человека.
«Я от души поздравляю всех, кто удостоен звания заслуженного в профессии. Благодарю вас за ваш труд, вашу любовь к Нижнему Новгороду, за то, что вы делаете для горожан! Желаю вам, чтобы не только на службе, но и ваших семьях было все хорошо! Здоровья вам, мира и всего самого доброго!» — сказал Евгений Костин.
Юрий Шалабаев поблагодарил всех получателей награды за труд и искреннюю преданность Нижнему Новгороду.
«Здесь собрались люди, которые своим талантом, трудом, самоотверженностью, иногда даже с риском для жизни делают жизнь нижегородцев лучше. Это люди самых разных профессий, но всех объединяет любовь к своему делу и к нашему городу. Вообще стремление к единству — это отличительное свойство нижегородцев», — отметил он.