Евгений Костин и Юрий Шалабаев вручили награды заслуженным нижегородцам

«Я от души поздравляю всех, кто удостоен звания заслуженного в профессии. Благодарю вас за ваш труд, вашу любовь к Нижнему Новгороду, за то, что вы делаете для горожан! Желаю вам, чтобы не только на службе, но и ваших семьях было все хорошо! Здоровья вам, мира и всего самого доброго!» — сказал Евгений Костин.