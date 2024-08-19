Главный инспектор МВД России Игорь Золотов провел прием граждан в Самаре

17, 18 и 19 августа главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов провёл прием граждан в городе Самара и лично выслушал каждого посетителя. Мероприятие состоялось в рамках инспекторской проверки оперативно-служебной деятельности Главного управления МВД России по Самарской области.
В течении трех дней на прием обратилось более девяноста жителей областной столицы и районов региона по вопросам, касающимся деятельности полиции, в том числе расследования уголовных дел, охраны общественного порядка, работы участковых уполномоченных, сотрудников экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска.
Жителям области были предоставлены исчерпывающие ответы и рекомендации. Некоторые из вопросов были решены на месте, по другим обращениям, требующим дополнительного изучения, генерал-майором полиции даны поручения членам комиссии МВД России в кратчайшие сроки провести проверки с обязательным предоставлением ответа заявителям в установленный законом срок.