Главный инспектор МВД России Игорь Золотов провел прием граждан в Самаре

В течении трех дней на прием обратилось более девяноста жителей областной столицы и районов региона по вопросам, касающимся деятельности полиции, в том числе расследования уголовных дел, охраны общественного порядка, работы участковых уполномоченных, сотрудников экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска.