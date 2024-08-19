Полномочия акимов расширят в Казахстане

Поправки, согласно которым акимы войдут в Совет, предлагается внести распоряжением премьер-министра: соответствующий проект документа появился на сайте «Открытые НПА». Инициатива исходит от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Дата открытого обсуждения проекта — до 3 сентября. Добавим, согласно распоряжению премьер-министра, совет по технологической политике был создан в 2022 году.
Сейчас в состав совета входят премьер, все министры, а также главы агентств и национальных компаний. Рабочим органом Совета является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Основными задачами Совета являются:
- определение приоритетов технологического развития и основных направлений государственной технологической политики;
- выработка рекомендаций для государственных органов по вопросам инновационного и технологического развития страны;
- согласование предложений по совершенствованию инновационной системы и деятельности субъектов инновационной системы, участвующих в государственной поддержке инновационной деятельности;
- рассмотрение вырабатываемой государственной технологической политики по отраслевым направлениям;
- рассмотрение инициатив государственных органов по определению отраслевых центров технологических компетенций, целевых технологических программ и организации технологических платформ в отраслях.