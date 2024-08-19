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Полномочия акимов расширят в Казахстане

В Совет по технологической политике при правительстве РК предлагается включить акимов Астаны, Алматы, Шымкента и областей Казахстана, передает NUR.KZ.

Поправки, согласно которым акимы войдут в Совет, предлагается внести распоряжением премьер-министра: соответствующий проект документа появился на сайте «Открытые НПА». Инициатива исходит от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Дата открытого обсуждения проекта — до 3 сентября. Добавим, согласно распоряжению премьер-министра, совет по технологической политике был создан в 2022 году.

Сейчас в состав совета входят премьер, все министры, а также главы агентств и национальных компаний. Рабочим органом Совета является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

Основными задачами Совета являются:

  • определение приоритетов технологического развития и основных направлений государственной технологической политики;
  • выработка рекомендаций для государственных органов по вопросам инновационного и технологического развития страны;
  • согласование предложений по совершенствованию инновационной системы и деятельности субъектов инновационной системы, участвующих в государственной поддержке инновационной деятельности;
  • рассмотрение вырабатываемой государственной технологической политики по отраслевым направлениям;
  • рассмотрение инициатив государственных органов по определению отраслевых центров технологических компетенций, целевых технологических программ и организации технологических платформ в отраслях.