Полномочия акимов расширят в Казахстане

Сейчас в состав совета входят премьер, все министры, а также главы агентств и национальных компаний. Рабочим органом Совета является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.