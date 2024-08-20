Суд снял с выборов кандидата в депутаты Заксобрания Пермского края

Как сообщается в решении, опубликованном на сайте ТИК Чердынского округа, комиссия подала иск с требованием отменить регистрацию Ленкевич в связи с ее владениями иностранными финансовыми активами. Суд рассмотрел жалобу территориальной избирательной комиссии 15 августа, административный иск удовлетворен.