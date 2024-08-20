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Суд снял с выборов кандидата в депутаты Заксобрания Пермского края

У Анны Ленкевич нашли иностранные активы.

Источник: Комсомольская правда

Пермский краевой суд отменил регистрацию кандидата в депутаты Законодательного собрания Пермского края Анны Ленкевич. Согласно информации из картотеки суда, с административным исковым заявлением об отмене регистрации кандидата обратилась территориальная избирательная комиссия Чердынского округа.

Как сообщается в решении, опубликованном на сайте ТИК Чердынского округа, комиссия подала иск с требованием отменить регистрацию Ленкевич в связи с ее владениями иностранными финансовыми активами. Суд рассмотрел жалобу территориальной избирательной комиссии 15 августа, административный иск удовлетворен.

Напомним, Анна Ленкевич была выдвинута в качестве одного из кандидатов на довыборы по одномандатному избирательному округу № 12.