The Hill: поведение Байдена заслуживает импичмента — отчет республиканцев

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Согласно The Hill, в основном эти действия связаны с деловой активностью членов семьи Джозефа Байдена, включая его сына Хантера. В отчете утверждается, что «немыслимо», чтобы президент не знал о том, как члены его семьи якобы использовали связи, чтобы активизировать свои сделки на Украине, в Китае и других странах. Утверждения в значительной степени основаны на «фрагментах свидетельских показаний, которые оспариваются в других местах», подчеркивает издание.
Байден также обвиняется в том, что «участвовал в заговоре с целью монетизации общественного доверия для обогащения своей семьи», что равносильно злоупотреблению властью.
Кроме того, в отчете говорится, что президент Байден препятствовал расследованию республиканцев и «может быть привлечен к ответственности за действия подчиненных ему должностных лиц».
В отчете, согласно The Hill, не сказано, что Байден напрямую получал деньги от деловых сделок своей семьи, и не доказано, что он как-то изменил политику США, чтобы помочь своей семье.
Совокупность коррупционных деяний, выявленных Комитетом, вопиюща. Президент Джо Байден вступил в сговор с целью злоупотребления влиянием и взяточничества. Он злоупотреблял своим служебным положением и неоднократно лгал об этом. Он обманул Соединенные Штаты, чтобы обогатить свою семью.
Как следует из отчета, Байден, будучи вице-президентом, «использовал свой статус для достижения благоприятных результатов для бизнеса своего сына». Республиканцы ссылаются на статью в The Washington Post, в которой цитируется неназванный источник. Этот источник рассказал, что Байден в последний момент принял решение связать выдачу гарантии по кредиту Украине с увольнением генерального прокурора страны Виктора Шокина.
В прошлом году республиканцы опубликовали заметки, которые ФБР получила от информатора. Он высказал предположение, что Байден получил взятку за эти действия. Это стало поводом для расследования. Как утверждают следователи Республиканской партии, они искали различные черновики речи Байдена в Национальном архиве. В результате они обвинили Белый дом в том, что он заблокировал обнародование этих черновиков.
В отчете семью Байдена и его партнеров обвиняют в получении $27 млн от иностранных деловых предприятий, в частности речь идет о погашении кредита братом Джо Байдена — Джимом Байденом — с использованием дохода, полученного от различных предприятий. Однако The Hill отмечает, что выводы отчета во многом основаны на неподтвержденных показаниях Тони Бобулински, который работал с Хантером Байденом над китайской инвестиционной сделкой. По словам Бобулински, семейные дела Байденов включали в себя «сложную схему, позволяющую обеспечить правдоподобное отрицание» для тогдашнего вице-президента Байдена.
Республиканцы цитируют профессора права Джонатана Терли, который считает, что «необязательно, чтобы неправомерная выгода была получена непосредственно президентом», чтобы считать ее выгодой для него.
Получение семьей Байденов миллионов долларов требовало осознанного участия Джо Байдена в этом заговоре, в том числе, когда он был вице-президентом.
В отчете также рассматриваются показания двух информаторов Налогового управления США, которые обвиняют сотрудников Министерства юстиции в медленном ходе расследования в отношении Хантера Байдена. Речь идет о невыдвижении налоговых обвинений Хантеру Байдену за те годы, что он работал в частной газодобывающей компании Burisma, а также о первоначальном сопротивлении прокурора Дэвида Вайса выдвинуть обвинения в штатах, где, по словам информаторов, они выявили случаи наиболее вопиющего поведения.
В итоге под давлением республиканцев Хантеру были предъявлены налоговые обвинения в Калифорнии, а также обвинения в незаконном хранении оружия в Делавэре. Он уже был признан виновным по обвинению в хранении оружия, а в сентябре предстанет перед судом по налоговому делу.
Кроме того, в отчете президент Байден обвиняется в препятствовании расследованию республиканцев по факту его обращения с секретными документами. Как утверждают следователи, они не смогли пообщаться с пятью свидетелями. Они также убеждены, что Байден препятствовал работе конгресса, заявив о своей прерогативе на аудиозапись разговора со специальным прокурором Робертом Гуром. Республиканцы подали иск в попытке получить эту запись.
Даже если бы республиканцы в палате представителей решились на это, контролируемый демократами сенат почти наверняка бы снял это обвинение, считает издание. Сейчас республиканцы сосредоточили внимание на двух других ключевых демократах, инициировав расследования в отношении Камалы Харрис и ее напарника Тима Уолца.
Хотя отчет стал кульминацией работы республиканцев, это не конец расследования. «Расследование продолжается: комитеты собирают доказательства и получают доступ к информации», — предупредили республиканцы.
Марина Светлова