The Hill: поведение Байдена заслуживает импичмента — отчет республиканцев

Согласно The Hill, в основном эти действия связаны с деловой активностью членов семьи Джозефа Байдена, включая его сына Хантера. В отчете утверждается, что «немыслимо», чтобы президент не знал о том, как члены его семьи якобы использовали связи, чтобы активизировать свои сделки на Украине, в Китае и других странах. Утверждения в значительной степени основаны на «фрагментах свидетельских показаний, которые оспариваются в других местах», подчеркивает издание.