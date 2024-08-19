Молдавские предприятия за полгода получили от Минфина кредиты почти на 950 миллионов леев

Как уточнили в ведомстве, 1124 частных предприятия, отвечающие установленным требованиям, за первые шесть месяцев текущего года получили кредиты по выгодным ставкам на сумму 947,7 миллиона леев из инвестиционных кредитных линий, управляемых Управлением программ внешней помощи (УПВП) через соответствующие местные финансовые учреждения.