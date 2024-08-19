Молдавские предприятия за полгода получили от Минфина кредиты почти на 950 миллионов леев

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Министерство финансов сообщает о предоставлении средств из внешних займов для финансирования инвестиционных проектов, направленных на развитие предприятий частного сектора и сохранение рабочих мест.
Как уточнили в ведомстве, 1124 частных предприятия, отвечающие установленным требованиям, за первые шесть месяцев текущего года получили кредиты по выгодным ставкам на сумму 947,7 миллиона леев из инвестиционных кредитных линий, управляемых Управлением программ внешней помощи (УПВП) через соответствующие местные финансовые учреждения.
Кредиты в основном получили предприятия сельскохозяйственного сектора (61,9%) и обрабатывающей промышленности — 13,8%.
Право выступать в качестве посреднических финансовых институтов-участников фондов кредитной линии имеют 17 финансовых институтов, уточнили в Минфине. Таким образом, подпроекты финансируемых предприятий-бенефициаров распределены по всей стране.
Расходы, подлежащие финансированию за счет кредитных линий, могут включать инвестиции во все сферы национальной экономики, в том числе оборотный капитал.