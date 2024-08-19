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Президент поручил хокимам в Каракалпакстане до конца года трудоустроить 121 тысячу граждан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам социально-экономического развития Каракалпакстана поручил трудоустроить до конца года 121 тысячу жителей региона, передает корреспондент Podrobno.uz.

Пресс-служба главы государства отмечает, что для этого поставлены задачи по решению вопроса кредитования оборотного капитала предпринимателей, запуску 9 тысяч малых проектов на основе специализации махаллей.

Также будет направлено 636 миллиардов сумов на поддержку малого и среднего бизнеса.

Ожидается, что к концу года уровень бедности в Каракалпакстане снизится с нынешних 13,6% до 8,5%.

На основании решения Совета Министров Каракалпакстана земельные участки будут предоставляться напрямую при условии инвестирования 1 миллиона долларов в Нукусе и 300 тысяч долларов в других районах.

Отмечается, что, если земля будет отдана непосредственно под небольшие инвестиции, инвесторы смогут обеспечить работой не менее 2000 человек в городе Нукусе и районных центрах.

Главе государства представили 120 перспективных проектов на сумму 9,5 миллиарда долларов, которые могут быть реализованы в Каракалпакстане.

Кроме того, в сентябре в Каракалпакстане планируется провести крупный инвестиционный форум.

Шавкат Мирзиеев