Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетит с официальным визитом Беларусь 22−23 августа

Запланированы официальные переговоры в правительстве с премьер-министром Беларуси Романом Головченко в узком и расширенном составе. Результатом переговоров станет подписание пакета соглашений и договоренностей в экономической сфере.



Также высокий гость посетит индустриальный парк «Великий камень» — масштабный совместный проект Беларуси и Китая. Это особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления — машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.



Кроме того, ожидается, что Ли Цян возложит венок к монументу Победы в Минске.



Как отмечал Роман Головченко 14 августа, Беларусь и Китай рассматривают текущий этап отношений как очень важный. «В первую очередь потому, что новый статус отношений наших стран, который зафиксировали главы государств в прошлом году, правительства должны наполнить новым экономическим содержанием. Белорусской и китайской сторонами подготовлен внушительный пакет соглашений и договоренностей для подписания. Мы считаем, что эти документы закрепят планы перспективного партнерства Беларуси и Китая по ключевым направлениям нашего сотрудничества, которыми являются экономика, торговля, промышленная и технологическая кооперация, наука, образование, транспорт, цифровое развитие, зеленая экономика и региональное сотрудничество», — подчеркивал премьер-министр Беларуси.



Беларусь особо заинтересована в том, чтобы в ходе предстоящего визита премьера Госсовета КНР подписать детализированный план по сопряжению промышленной политики двух стран в рамках реализации комплексной стратегии совместного промышленного развития. «Мы считаем, что именно этот план должен стать программным документом, который наполнит конкретным практическим содержанием новый статус наших отношений — статус всепогодного и всестороннего стратегического партнерства», — заявлял глава белорусского правительства.