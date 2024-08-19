Олбани
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саида Мирзиёева будет контролировать развитие Каракалпакстана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Помощнику президента Узбекистана Саиде Мирзиёевой и советнику президента по вопросам устойчивого развития региона Приаралья Турсинхану Худайбергенову поручили следить за исполнением поручений главы государства по развитию Каракалпакстана, передает корреспондент Podrobno.uz.

На собрании с участием главы государства в Кегейлийском районе Каракалпакстана отмечалось, что для создания благоприятных условий для жителей региона из бюджета республики до конца года будет выделено еще 100 миллиардов сумов.

В следующем году на социальную сферу и инфраструктуру Каракалпакстана планируется выделить более 1 триллиона сумов. В частности, будут построены и отремонтированы 24 школы, 5 детских садов, 7 медицинских учреждений.

На строительство инфраструктуры индустриальных зон и крупных производственных объектов будет направлено 353 миллиарда сумов.

Контролировать своевременное исполнение поставленных задач будут помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева и советник президента по вопросам устойчивого развития региона Приаралья Турсинхан Худайбергенов.

Шавкат Мирзиеев