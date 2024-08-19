Bloomberg: Моди согласился передавать послания между Путиным и Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который планирует посетить Киев в ближайшее время, не станет выступать с посреднической миссией в российско-украинском конфликте, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Однако он согласился передавать послания между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в случае необходимости.