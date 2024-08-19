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Bloomberg: Моди согласился передавать послания между Путиным и Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который планирует посетить Киев в ближайшее время, не станет выступать с посреднической миссией в российско-украинском конфликте, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Однако он согласился передавать послания между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в случае необходимости.

Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Как пишет Bloomberg, нежелание Нарендры Моди выступать посредником объясняется зависимостью Индии от дешевых поставок российских энергоресурсов и оружия. По словам собеседника агентства, встреча с господином Моди важна для господина Зеленского, чтобы обсудить роль в Индии в урегулировании конфликта. Индийский премьер планирует провести в Киеве всего несколько часов по соображениям безопасности, отмечает агентство.

8 июля Нарендра Моди прибыл в Москву с двухдневным визитом для переговоров с Владимиром Путиным и заявил о готовности содействовать в достижении мира на Украине. В Кремле после визита говорили, что индийский премьер «не претендует на посреднические усилия». Индийский телеканал Wion называл визит господина Моди на Украину продолжением «дипломатической миссии».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

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