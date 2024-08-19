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Чиновники в ФРГ обвиняют Россию в подрыве «Северных потоков», пишут СМИ

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Высокопоставленные немецкие чиновники продвигают мысль о том, что подрыв трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2» якобы организовала Россия, сообщает издание Guardian.

Источник: Swedish Coast Guard

«Высокопоставленные немецкие чиновники продолжают продвигать теорию, что диверсия была операцией России под “ложным флагом”, проведенной для того, чтобы посеять раздор между Западом и Киевом», — пишет издание.

Немецкие СМИ ранее сообщили, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские.

По данным газеты Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на «Северных потоках» сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках.

Издание писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на трубопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался.

На прошлой неделе депутат бундестага и глава недавно созданной партии Сара Вагенкнехт заявила, что Германии следует прекратить поставки оружия Украине, если будет доказана причастность Киева к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2».

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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