Израиль и «Хамас» повышают ставки перед новым раундом переговоров в Каире

Госсекретарь Энтони Блинкен начал очередное ближневосточное турне с остановки в Израиле. 19 августа, будучи в Иерусалиме, он провел переговоры с премьер-министром, президентом и главой Минобороны еврейского государства.
На встрече с президентом Ицхаком Герцогом американский дипломат подчеркнул: продолжающиеся переговоры с «Хамасом» — это «возможно, последний шанс» заключить перемирие и спасти израильских заложников. «Это решающий момент, вероятно, лучшая и, может быть, последняя возможность вернуть заложников домой, достичь прекращения огня и направить всех на путь к прочному миру и безопасности», — уточнил госсекретарь.
Переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху продолжались три часа. По их итогам канцелярия израильского премьера лаконично сообщила: господин Нетаньяху «подтвердил приверженность Израиля недавнему предложению США об освобождении похищенных лиц, которое учитывает потребности Израиля в области безопасности».
Сам господин Блинкен также отметил: премьер Нетаньяху «подтвердил, что Израиль принимает посредническое предложение США, и теперь “Хамас” должен сделать то же самое».
20 августа госсекретарь направится в Каир, где должен состояться новый раунд непрямых переговоров между Израилем и «Хамасом». Как пишет портал Axios, Израиль заверил американского дипломата, что в ближайшие дни направит своих переговорщиков в столицу Египта. А вот «Хамас» до сих пор не уточнил, будет ли он участвовать в переговорах.
18 августа группировка отвергла последний мирный план США, представленный на прошлой неделе на переговорах в Дохе. Движение сообщило, что премьер Израиля «выдвигает новые условия и требования», чтобы сорвать переговоры и затянуть войну в Газе. Ответственность за то, что диалог зашел в тупик, несет премьер Нетаньяху, говорится в заявлении «Хамаса».
Группировка также отметила, что США заняли произраильскую позицию в вопросе Филадельфийского коридора (отделяет Газу от Египта), пограничного перехода Рафах и коридора Нецарим (разделяет сектор на северную и южную части).
Израиль настаивает, что все три объекта должны остаться под его контролем и после окончания активных боевых действий в Газе.
«Хамас» выступает против присутствия израильских военных по периметру анклава, и его в этом вопросе поддерживает Каир — египетское руководство тоже против того, чтобы израильтяне контролировали Филадельфийский коридор.
По данным турецкого агентства «Анадолу», палестинцы пожаловались Анкаре, что Израиль во время последней встречи в Дохе также ужесточил требования насчет освобождения заключенных. Отмечалось, что премьер Нетаньяху якобы потребовал: после выхода из израильских тюрем 200 палестинцев должны будут немедленно покинуть палестинские территории.
Близкая к «Хезболле» ливанская газета «Аль-Ахбар» между тем утверждает, что компромиссы еще возможны.
По данным издания, представители Израиля, США и Египта провели 18 августа встречу в Каире, чтобы согласовать вывод израильских военных из Филадельфийского коридора. Каир и Вашингтон предложили заменить израильских военных на оборудование (камеры и датчики), при помощи которого можно будет мониторить обстановку в приграничной полосе.
Египетские источники «Аль-Ахбар» считают, что США могут оказать существенное давление на Израиль, а Египет — на «Хамас», чтобы следующий раунд переговоров в Каире все-таки завершился подписанием сделки и прекращением огня.