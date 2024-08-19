Израиль и «Хамас» повышают ставки перед новым раундом переговоров в Каире

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 августа три часа обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху план прекращения огня в Газе. По итогам переговоров канцелярия главы израильского правительства сообщила, что Израиль принял план США, касающийся перемирия. Осталось убедить «Хамас»: 18 августа группировка сообщила, что отвергает американское предложение, поскольку оно учитывает новые требования Израиля, но не включает пожелания палестинцев. «Хамас» пока не определился с тем, отправлять ли своих представителей в Каир, где на этой неделе пройдет новый раунд переговоров.