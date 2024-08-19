Лукашенко допустил ликвидацию Зеленского Будановым*

«Если ты занимался неизвестно чем, пришел в политику — и ты к этому не готов. <…> А еще деньги любишь. Вот тебе денег немножко дали, в Англии сказали: “Вот особнячок свободный, за эти деньги купи”. И он будет там с Аленой (супруга Зеленского Елена. — Прим. ред.) сидеть и с детишками радоваться. Да не будешь ты радоваться, ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов* пошлет кого-нибудь — ликвидируют как предателя. Надо не исключать такую возможность», — пояснил белорусский лидер.