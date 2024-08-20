Как Ильхам Алиев стал ключевым союзником Владимира Путина на Южном Кавказе

Вот так встреча.
Визит Владимира Путина в Баку, который имел высший в дипломатической практике статус государственного, начался в воскресенье вечером со встречи в аэропорту Баку, где российского президента ждала группа высокопоставленных официальных лиц во главе с первым заместителем премьер-министра Азербайджана Ягубом Эюбовым. Команду дипломатов представляли замглавы МИД Азербайджана Самир Шарифов, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы, вскоре завершающий свою 18-летнюю работу в России, и посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.
Первой фразой, долетевшей до Владимира Путина от группы азербайджанских товарищей под шум еще не заглушенных турбин правительственного лайнера, было «Добро пожаловать!».
Обменявшись несколькими репликами, Владимир Путин и Ягуб Эюбов быстро прошли по зеленой ковровой дорожке вдоль замершей роты почетного караула, после чего Владимир Путин, на ходу сбросив пиджак, нырнул в черный лимузин, взявший курс на загородную резиденцию президента Азербайджана «Загульба».
Знаменитый еще с советских времен курорт «Загульба», где, как считают местные жители, самая чистая морская вода на всем Апшеронском полуострове, в постсоветскую эпоху стал местом, куда президент Алиев традиционно приглашает самых дорогих иностранных гостей.
Именно там, в 40 км от Баку, на берегу Каспийского моря, где Владимира Путина в воскресенье ждал неформальный ужин с Ильхамом Алиевым в компании первой леди и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, и проходил российско-азербайджанский саммит.
На первых кадрах из «Загульбы» видно, как облаченный в такой же черный костюм, как и у его московского гостя, Ильхам Алиев, нависая над Владимиром Путиным, решительным жестом заключает российского лидера в крепкие союзнические объятья. Вслед за своим супругом господина Путина приобняла и расцеловала первая леди Азербайджана.
Несмотря на многолетнее тесное общение лидеров России и Азербайджана, которые ранее встречались десятки раз в самых разных форматах, предыдущий визит Владимира Путина в Баку состоялся шесть лет назад.
Тогда лидеры двух стран провели двустороннюю встречу, выступили на пленарной сессии IX Российско-азербайджанского межрегионального форума и посетили чемпионат мира по дзюдо.
То есть было это еще до второй карабахской войны и ликвидации непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которая в сентябре прошлого года окончательно перешла под контроль Азербайджана, а также до горячей фазы конфликта на Украине. Весьма символично, что визит Ильхама Алиева в Москву в феврале 2022 года, в ходе которого Россия и Азербайджан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, день в день совпал с началом специальной военной операции на Украине.
Произошедший за два с лишним года шоковый переворот в мировой политике и экономике, переживающей войну санкций, радикальные перемены на Южном Кавказе и связанные с ними новые вызовы и новые возможности для Москвы и Баку стали главными темами нового саммита.
Третий не лишний.
Обязательными частями рабочей программы визита Владимира Путина в Баку в понедельник не могли не стать традиционное посещение Аллеи почетного захоронения, возложение венка к могиле покойного лидера Азербайджана Гейдара Алиева и посещение «Аллеи шехидов». То есть места захоронения жертв «Черного января» (так в стране называют столкновения советских войск и местной оппозиции, произошедшие в январе 1990 года, незадолго до распада СССР). Кроме того, на «Аллее шехидов» похоронены азербайджанцы, погибшие в первой карабахской войне.
Посещение Владимиром Путиным этих мест стало важным символическим жестом Москвы в связи с продолжающимися на Южном Кавказе спорами о недавней истории, не теряющими остроты в связи с неурегулированным конфликтом Баку и Еревана.
В ходе переговоров с Ильхамом Алиевым, прошедших в понедельник в узком формате, Владимир Путин подтвердил готовность оказывать содействие в армяно-азербайджанском урегулировании.
«Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего на украинском направлении. Но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами», — заявил Ильхаму Алиеву Владимир Путин. В связи с этим российский лидер пообещал рассказать об итогах своих переговоров в Баку премьер-министру Армении Николу Пашиняну. «Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь с премьером Пашиняном, расскажу ему о результатах наших переговоров», — пообещал он.
Накануне визита Владимира Путина в Баку ситуация на переговорах между Арменией и Азербайджаном, которые на текущем этапе общаются без международных посредников — России и Запада, согласовывая финальную версию мирного договора, выглядит все более противоречивой.
С одной стороны, обе стороны заявляют о том, что они как никогда близки к подписанию мирного соглашения. С другой стороны, в переговорном процессе происходят необъяснимые откаты назад. Так, на прошлой неделе МИД Армении неожиданно призвал рассмотреть вопрос о продолжении деятельности международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ в рамках будущего заключения мирного соглашения с Баку. И это притом что незадолго до этого президент Алиев, давно считающий такой формат переговоров главным препятствием для урегулирования, призвал Ереван сделать обратное — обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и попросить ее упразднить Минскую группу.
Напомним, что три сопредседателя Минской группы — Россия, США и Франция — после начала специальной военной операции на Украине прекратили дипломатическое общение и оказались во враждующих лагерях. Более того, два других бывших члена Минской группы — США и Франция, задают тон в западной коалиции против ее третьего бывшего члена — России.
Тем не менее в ходе посещения азербайджанской столицы Владимир Путин послал азербайджанскому руководству сигнал о новой готовности включиться в армяно-азербайджанское урегулирование в формате Москва—Баку—Ереван, который сложился в ноябре 2020 года после второй карабахской войны.
«Мы любим Баку — красивый город».
«Я очень рад быть в Баку, еще раз полюбоваться этим городом. Город развивается, развивается успешно, превращается в такой оазис, я бы сказал, в регионе», — заявил Владимир Путин, который в течение понедельника активно перемещался по азербайджанской столице.
Одним из ноу-хау организаторов стало решение провести общение двух лидеров в черном «Мерседесе», разъезжающем по Баку. За руль в качестве водителя сел лично Ильхам Алиев, а на переднем пассажирском сиденье был Владимир Путин.
«Мы любим Баку — красивый город!» — не уставал восхищаться российский лидер, отметив большой личный вклад в развитие городской инфраструктуры правящей четы Алиевых.
Одной из визитных карточек меняющегося Баку стал лично курируемый Ильхамом Алиевым и его супругой проект восстановления и развития восточной части города, которая в XIX веке и в советские годы из-за происходившей там добычи нефти считалась промышленной, экологически неблагополучной городской окраиной — «Черным городом».
Несколько лет назад руководство Азербайджана решило попытаться превратить «Черный город» в «Белый город», вывезя отравленный разливами нефти грунт, от которого исходил специфический запах, и развернув прямо на этом месте строительство жилого комплекса White City, фрагментами копирующего элитные кварталы Лондона и Парижа.
В итоге перед отлетом в Москву Владимир Путин смог увидеть то, как в Азербайджане в прямом смысле слова могут из черного сделать белое, причем прямо рядом с домиком-музеем Альфреда Нобеля, который, оказывается, тоже начинал там свой славный путь. Тогда нынешний «Белый город» еще был «Черным городом», а Баку не был похож на увиденный Владимиром Путиным и восхитивший его оазис на Южном Кавказе.
«В ходе состоявшихся сегодня переговоров, да и вчера, мы начали их еще вчера, хочу Вас поблагодарить за ту теплую, семейную практически атмосферу, которая была создана для начала нашей встречи, совместной работы. И сегодня в такой же обстановке мы уже продолжили деловые контакты в полном смысле этого слова. В ходе состоявшихся сегодня переговоров мы обстоятельно, по-деловому обсудили самый широкий спектр вопросов нашего взаимодействия», — растрогано говорил Владимир Путин, обращаясь к азербайджанскому коллеге, перед отлетом домой.
«В принятом совместном заявлении поставлены новые масштабные задачи дальнейшего динамичного развития всего комплекса двусторонних связей. Их решению будут способствовать и подписанные сегодня документы», — добавил он.
Перед отлетом домой Владимир Путин вместе с Ильхамом Алиевым посетил кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку — кафедральный собор Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, где находятся ковчег с частицей мощей апостола Варфоломея, являющегося покровителем Баку, и чудотворная икона Тихвинской Богородицы. Владимир Путин подарил главному православному храму Азербайджана икону и в ответ получил в подарок освященные в храме Святых Жен-Мироносиц фрукты — зримые плоды нового российско-азербайджанского стратегического союза.