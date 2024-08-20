Как Ильхам Алиев стал ключевым союзником Владимира Путина на Южном Кавказе

«Ясно и всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего на украинском направлении. Но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе в последние несколько лет диктует нам необходимость участвовать в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами», — заявил Ильхаму Алиеву Владимир Путин. В связи с этим российский лидер пообещал рассказать об итогах своих переговоров в Баку премьер-министру Армении Николу Пашиняну. «Конечно, после визита в Азербайджан я свяжусь с премьером Пашиняном, расскажу ему о результатах наших переговоров», — пообещал он.