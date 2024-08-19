МИД попросил Турцию не поставлять оружие Украине

В январе журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщил, что Турция в ноябре поставила Украине кассетные боеприпасы, об этом также узнал Defence One. По данным издания, речь идет о боеприпасах, изготовленных во время холодной войны по соглашению с США. Кремль усомнился в достоверности этих данных и заверил в отслеживании подобных вопросов.