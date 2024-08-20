Зеленский признал рекордный отток населения с Украины

Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.
«Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей… речь идет о миллионах и миллионах наших украинцев», — заявил Зеленский, выступая перед сотрудниками Министерства иностранных дел Украины.
По его словам, выехавшие за границу граждане находятся «под воздействием российской пропаганды» и лишены культурной связи со своей страной. Для противодействия влиянию России на граждан Украины, покинувших страну, будет создано новое министерство, которое примет часть функций МИДа, добавил Зеленский.
«Миллионы наших людей в других странах. Их связи и отношения с Украиной, защита наших интересов как нации — все это будет сферой ответственности новой институции», — заявил Зеленский.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.