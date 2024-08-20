Президент Чехии допустил потерю Украиной территорий при заключении мира

Президент Владимир Путин в июне назвал условия для прекращения огня и начала мирного процесса с Украиной, основными из них были вывод ВСУ с территории новых регионов России и отказ Киева от курса по вступлению в НАТО. После вторжения ВСУ в Курскую область в Кремле заявляли, что эти предложения не аннулированы, но в данный момент Москва не будет говорить с Киевом. «На данном этапе с учетом этой авантюры разговаривать мы не будем», — сказал помощник президента Юрий Ушаков.