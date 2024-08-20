Бывший конгрессмен США Сантос признал себя виновным в деле о коррупции

Республиканца Джорджа Сантоса исключили из конгресса США за коррупцию 1 декабря 2023 года. По данным телеканала CNBC, расследование в отношении политика проводилось давно и было опубликовано еще в середине ноября. Комиссия под руководством Республиканской партии пришла к выводу, что Сантос воровал средства из фондов своей избирательной кампании и тратил деньги доноров на покупки в таких местах, как Ferragamo и Hermès, на инъекции ботокса и посещение сайта для взрослых.