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Бывший конгрессмен США Сантос признал себя виновным в деле о коррупции

Бывший член палаты представителей конгресса США Джордж Сантос признал себя виновным по обвинению в коррупции. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает агентство Reuters.

Источник: AP 2023

Республиканец признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и одному пункту обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, что влечет за собой минимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

«Я глубоко сожалею о своем поведении и причиненном вреде, я принимаю на себя полную ответственность за свои действия», — сказал Сантос в суде.

В мае 2023 года Сантосу были предъявлены федеральные обвинения в «отмывании средств избирательной кампании для оплаты личных расходов, списании денег с кредитных карт доноров без их согласия и получении пособия по безработице в то время, когда он был трудоустроен». Он вел переговоры с прокурорами о признании вины с декабря прошлого года, сообщило агентство.

Республиканца Джорджа Сантоса исключили из конгресса США за коррупцию 1 декабря 2023 года. По данным телеканала CNBC, расследование в отношении политика проводилось давно и было опубликовано еще в середине ноября. Комиссия под руководством Республиканской партии пришла к выводу, что Сантос воровал средства из фондов своей избирательной кампании и тратил деньги доноров на покупки в таких местах, как Ferragamo и Hermès, на инъекции ботокса и посещение сайта для взрослых.

расследование