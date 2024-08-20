Лукашенко упрекнул страны СНГ за нечестное отношение к России

МИНСК, 19 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые страны постсоветского пространства «от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать».
«Мы (Белоруссия и Россия — ред.) фактически в одной лодке. Опрокинется — оба утонем, и Россия и Беларусь. Чего нам скрывать (союзнические отношения — ред.)? Мы (Белоруссия — ред.) не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства: от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия», которое показал в понедельник вечером белорусский телеканал «Беларусь 1».
Лукашенко заявил, что «так дело не пойдет».
«Давайте будем вместе. Время недалеко, когда придете к той же России и будете просить поддержки и помощи. Просить не у кого… В Казахстане что-то случилось — кого просили? Китай, Индию, Пакистан? Нет, к Путину (президенту России — ред.) — помогите. И мы (ОДКБ — ред.) перебросили туда (силы — ред.), в течение полудня наши самолеты там приземлялись, — утихомирили (беспорядки в январе 2022 года — ред.). Я не в упрек говорю…».
Он выразил уверенность, что в случае экстренных ситуаций страны СНГ обратятся за помощью к России и Белоруссии.
Президент также призвал не терять экономические связи, выстроенные на постсоветском пространстве. «Что, Казахстан или Узбекистан с их товарами ждут в Америке или Евросоюзе? Нет… В России просятся продать. Общий рынок. Зачем терять то, что есть? Давайте к этому добавлять», — отметил Лукашенко.
Он также коснулся политики руководства Армении. «Кому армяне нужны кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция, какой Макрон (президент — ред.)? Завтра не будет Макрона и все забудут про Армению», — сказал он.