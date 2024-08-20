Лукашенко упрекнул страны СНГ за нечестное отношение к России

«Давайте будем вместе. Время недалеко, когда придете к той же России и будете просить поддержки и помощи. Просить не у кого… В Казахстане что-то случилось — кого просили? Китай, Индию, Пакистан? Нет, к Путину (президенту России — ред.) — помогите. И мы (ОДКБ — ред.) перебросили туда (силы — ред.), в течение полудня наши самолеты там приземлялись, — утихомирили (беспорядки в январе 2022 года — ред.). Я не в упрек говорю…».