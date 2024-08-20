Объявят ли мобилизацию в Новосибирской области, рассказал эксперт

Жители Новосибирской области беспокоятся об объявлении мобилизации на фоне развернувшихся событий: ВСУ проникли на территорию РФ. Политолог Вячеслав Фролов поделился, насколько реален такой исход.
Как считает эксперт, сейчас в стране нет оснований для объявления мобилизации. В подтверждение он приводит 2 аргумента:
1. В российской армии хватает людей, сейчас растет число добровольцев, которые сознательно идут сражаться за свое отечество;
2. Панику и слухи о возможной мобилизации сеет противник России.
Вячеслав Фролов отмечает, что дополнительное привлечение людей возможно только в случае, если ВСУ начнут продвигаться на другие территории нашей страны. Пока крайней мерой может стать введение режима КТО или ЧС.
Напомним, что 6 августа стало известно о вторжении ВСУ на территорию Курской области. Также зафиксированы случаи атаки Белгородской области со стороны противника.
Ранее МК в Новосибирске писал, что прогноз по мобилизации и ядерному удару сделал политолог из Новосибирска.