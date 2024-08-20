США обвинили Иран в хакерской атаке на предвыборные штабы Трампа и Харрис

Кроме того, американский предприниматель Илон Маск 12 августа сообщил, что на соцсеть Х (бывш. Twitter) началась массированная хакерская атака из-за интервью с Дональдом Трампом. В результате трансляция интервью Трампа в соцсети Х началась почти на 45 минут позже. Как отметил Маск, массированная DDoS-атака на соцсеть Х связана с тем, что многие пытаются не дать Трампу высказывать свое мнение.