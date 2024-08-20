США обвинили Иран в хакерской атаке на предвыборные штабы Трампа и Харрис

Федеральное бюро расследований (ФБР), Управление директора национальной разведки (ODNI) и Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) уверены, что иранцы с помощью социальной инженерии и других усилий пытались получить доступ к лицам, причастным к президентским кампаниям обеих политических партий.
«Мы наблюдаем всё более агрессивную активность Ирана во время этого избирательного цикла, в частности кибероперации, нацеленные на президентские кампании. Такая деятельность, включая кражи и раскрытие информации, направлена на то, чтобы повлиять на избирательный процесс в США», — говорится в заявлении.
При этом Тегеран отверг все обвинения американской стороны.
«Иранское правительство не имеет и не вынашивает никаких намерений или мотивов вмешиваться в президентские выборы в Соединенных Штатах», — заявили в представительстве Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН), его слова передает CNN.
Ранее, 15 августа, Google подтвердила информацию о кибератаках на штабы лидера США Джо Байдена и Трампа. Поддержка Google направила предупреждение правоохранительным органам.
12 августа телеканал CNN узнал о расследовании ФБР версии о кибератаке на штаб Трампа. Согласно данным, хакеры получили доступ к почте члена Республиканской партии и помощника Трампа Роджера Стоуна. Затем неизвестные предприняли попытки взломать высокопоставленного члена штаба кандидата в президенты США, однако ФБР и Microsoft сообщили Стоуну о взломе иностранными субъектами.
11 августа стало известно, что электронная почта бывшего сотрудника предвыборного штаба Трампа была взломана иностранными хакерами. По информации The Washington Post, 9 августа компания Microsoft привела доказательства того, что взломщиками электронной почты бывшего сотрудника предвыборного штаба Трампа являются иранские хакеры.
Кроме того, американский предприниматель Илон Маск 12 августа сообщил, что на соцсеть Х (бывш. Twitter) началась массированная хакерская атака из-за интервью с Дональдом Трампом. В результате трансляция интервью Трампа в соцсети Х началась почти на 45 минут позже. Как отметил Маск, массированная DDoS-атака на соцсеть Х связана с тем, что многие пытаются не дать Трампу высказывать свое мнение.