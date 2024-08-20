Михаил Котюков доложил о приоритетных направлениях развития АПК края

Котюков, говоря о ходе уборочной кампании, особо отметил, что в этом году она стартовала раньше обычного. Работы по уборке урожая идут в 32 из 38 районов. На 19 августа зерновые и зернобобовые обмолочены с 95,2 тыс. га (в прошлом году на аналогичную дату было убрано 11,6 тыс. га). Хозяйства в Манском, Сухобузимском, Берёзовском и Шушенском районах начали уборку картофеля и овощей.
«Мы определили приоритетные направления развития АПК края для достижения национальной цели “Технологическое лидерство”. Селекция и генетика — первое из них. Мы планируем и дальше оказывать государственную поддержку спроса на отечественную селекцию элитных семян и племенной продукции, помогать налаживанию кооперации науки и бизнеса, стимулировать научные разработки. Второе направление — сельскохозяйственная техника и оборудование. Здесь тоже инструменты понятные: помощь с приобретением техники и оборудования, в том числе льготное кредитование для этих целей. Третье важнейшее направление — кадры. Тема очень актуальная для края. Она касается не только материальной базы техникумов и вузов, участия предприятий в образовательном процессе и гарантированного трудоустройства выпускников, но и повышения качества среды для жизни на селе», — рассказал глава региона министру.
Также Михаил Котюков и Оксана Лут обсудили вопросы развития базового для отрасли образовательного учреждения — Красноярского государственного аграрного университета. Была затронута и организация работы комиссии Государственного совета по направлению «Технологическое лидерство». Напомним, что указом Президента Михаил Котюков назначен председателем этой комиссии. Глава Минсельхоза России и Губернатор края обсудили интеграцию в ее структуру нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», разработкой которого сейчас активно занимается Минсельхоз. В его рамках планируется реализация таких федеральных проектов, как «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике», «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств», «Техническая и технологическая независимость в сельскохозяйственном машиностроении, оборудовании для животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности», «Ветеринарные препараты» и «Кадры».