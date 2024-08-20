Михаил Котюков доложил о приоритетных направлениях развития АПК края

«Мы определили приоритетные направления развития АПК края для достижения национальной цели “Технологическое лидерство”. Селекция и генетика — первое из них. Мы планируем и дальше оказывать государственную поддержку спроса на отечественную селекцию элитных семян и племенной продукции, помогать налаживанию кооперации науки и бизнеса, стимулировать научные разработки. Второе направление — сельскохозяйственная техника и оборудование. Здесь тоже инструменты понятные: помощь с приобретением техники и оборудования, в том числе льготное кредитование для этих целей. Третье важнейшее направление — кадры. Тема очень актуальная для края. Она касается не только материальной базы техникумов и вузов, участия предприятий в образовательном процессе и гарантированного трудоустройства выпускников, но и повышения качества среды для жизни на селе», — рассказал глава региона министру.