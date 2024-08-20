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Губернатор Омской области Хоценко призвал усилить работу по вывозу мусора в Омске

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл совещание с омскими управляющими компаниями с участием регоператора «Магнит».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Одним из вопросов, которые обсуждались на совещании, стала своевременная уборка мусора. На сегодняшний день в адрес областной Госжилинспекции поступило уже более пятисот обращений, в которых омичи выразили недовольство качеством вывоза отходов, в том числе и крупногабаритных.

«Заслушали доклад на эту тему представителей регионального оператора “Магнит”. Вижу, что работа ведется, в том числе и по обращениям граждан, но раз люди жалуются, значит необходимо усиление», — отметил Виталий Хоценко.

Администрации Омска поставлена задача по выявлению тех, по чей вине в городе появляются свалки, и привлечении их к административной ответственности. Также Виталий Хоценко сообщил о решении проводить встречи с руководителями УК регулярно.