Губернатор Омской области Хоценко призвал усилить работу по вывозу мусора в Омске

Одним из вопросов, которые обсуждались на совещании, стала своевременная уборка мусора. На сегодняшний день в адрес областной Госжилинспекции поступило уже более пятисот обращений, в которых омичи выразили недовольство качеством вывоза отходов, в том числе и крупногабаритных.