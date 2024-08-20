Губернатор Омской области Хоценко призвал усилить работу по вывозу мусора в Омске

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Одним из вопросов, которые обсуждались на совещании, стала своевременная уборка мусора. На сегодняшний день в адрес областной Госжилинспекции поступило уже более пятисот обращений, в которых омичи выразили недовольство качеством вывоза отходов, в том числе и крупногабаритных.
«Заслушали доклад на эту тему представителей регионального оператора “Магнит”. Вижу, что работа ведется, в том числе и по обращениям граждан, но раз люди жалуются, значит необходимо усиление», — отметил Виталий Хоценко.
Администрации Омска поставлена задача по выявлению тех, по чей вине в городе появляются свалки, и привлечении их к административной ответственности. Также Виталий Хоценко сообщил о решении проводить встречи с руководителями УК регулярно.