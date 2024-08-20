Губернатор Красноярского края вошел в новый состав Совета при президенте

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вошел в новый состав Совета по науке и образованию при президенте Российской Федерации. Указ об этом Владимир Путин подписал накануне, 19 августа.
Согласно документу, председателем Совета является сам глава государства, его заместителем остался зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, а секретарем — помощник президента Андрей Фурсенко. Котюков — единственный из представителей губернаторского корпуса, кто вошел в этот состав.
Добавим, что всего в состав президентского Совета входит 46 человек — ректоры российских вузов, представители исполнительной власти, бизнеса и так далее.