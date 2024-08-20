Губернатор Красноярского края вошел в новый состав Совета при президенте

Согласно документу, председателем Совета является сам глава государства, его заместителем остался зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, а секретарем — помощник президента Андрей Фурсенко. Котюков — единственный из представителей губернаторского корпуса, кто вошел в этот состав.