Опубликована деловая программа ВЭФ-2024: основные темы и акценты

«Мероприятия форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с разными странами мира. В деловую программу форума входят бизнес-диалоги с ведущими странами — партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН — ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии», — говорится на официальном сайте ВЭФ. Новые контуры международного сотрудничества.
Один из наиболее важных блоков форума — «Новые контуры международного сотрудничества». Здесь основное внимание будет уделено новым условиям взаимодействия России с международными партнерами. Особое место в этом треке займут обсуждения российско-китайских отношений, перспективы взаимодействия с Индией и странами АСЕАН, а также вопросы, касающиеся расширения сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС.
Одним из ключевых мероприятий станет обсуждение возможностей российского бизнеса в условиях изменяющейся геополитической обстановки. Участники обсудят эволюцию механизмов правовой защиты бизнеса, новые подходы к сотрудничеству в сфере энергетики и транспорта, а также создание международного научного центра на архипелаге Шпицберген.
Кроме того, будет затронута тема пандемийных угроз, таких как «болезнь Х», и роль Юго-Восточной Азии в их предотвращении. Ожидается, что данные обсуждения будут крайне актуальными в свете недавних событий и перспектив глобальных изменений в области здравоохранения.
Россия дальневосточная
Блок «Россия дальневосточная» сфокусирован на перспективных направлениях развития Дальнего Востока. Темы обсуждений включают вопросы ипотеки, развития туристической инфраструктуры, поддержке малого бизнеса и уникальной государственной программы «Дальневосточный гектар». Участники форума обсудят меры по привлечению инвесторов на Курильские острова, развитие преференциальных режимов в Арктике и газификацию региона.
Одним из главных акцентов станет секция, посвященная экологическим вопросам, таким как изменение состояния вечной мерзлоты и рациональное использование природных ресурсов Дальнего Востока. Эти темы важны не только для регионального развития, но и для обеспечения устойчивости всей страны в условиях глобальных климатических изменений.
Люди, образование и патриотизм
Образование, кадровый потенциал и патриотизм — ключевые темы блока «Люди, образование и патриотизм». В условиях глобальных вызовов Россия ставит перед собой задачу подготовки новых управленческих кадров и специалистов, способных решать задачи стратегического развития. Программа «Муравьев-Амурский 2030» и усилия Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) будут направлены на формирование качественного кадрового резерва для региона.
Особое внимание будет уделено сохранению культурных традиций коренных малочисленных народов и роли женщин в экономике. Темы устойчивого партнерства между бизнесом и НКО, развитие креативных индустрий и вопросы демографической политики также займут важное место на повестке форума.
Технологии независимости
Современные технологии и их влияние на развитие экономики — в центре внимания блока «Технологии независимости». Особый акцент будет сделан на цифровой безопасности, биоэкономике, судостроении и судоремонте, а также развитии аддитивных технологий и промышленной робототехники. Эти направления играют ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета России.
Также будет обсуждаться роль платформенной экономики и вопросы цифрового суверенитета, которые становятся все более актуальными в условиях глобальной дестабилизации мирового порядка. Участники обсудят, как новые технологии могут способствовать ускорению экономического роста и повышению конкурентоспособности страны на международной арене.
Финансовая система ценностей
Финансовая устойчивость и развитие новых инструментов инвестирования — основные темы блока «Финансовая система ценностей». В условиях высоких процентных ставок и изменяющихся глобальных финансовых рынков участники форума будут обсуждать, как привлечь капитал в условиях дорогих денег, развивать международный коммерческий арбитраж и управлять интеллектуальной собственностью.
Одним из важнейших вопросов станет углеродная нейтральность и пути ее достижения к 2060 году, что требует значительных финансовых вложений и пересмотра существующих подходов к экономическому развитию.
Мастер-планы: от архитектуры к экономике
Блок «Мастер-планы: от архитектуры к экономике» посвящен градостроительным проектам и комплексному развитию городов Дальнего Востока. В 2023 году было разработано 25 мастер-планов развития городов региона, что стало основой для долгосрочного планирования и привлечения инвестиций.
Обсуждения будут касаться не только строительства и инфраструктуры, но и создания комфортной городской среды, отвечающей современным требованиям. Будут подняты вопросы о том, как новые города могут стать драйверами экономического роста и какие инновации в землепользовании необходимы для их устойчивого развития.
Транспорт и логистика: новые маршруты
Последний блок программы посвящен транспортной инфраструктуре и логистике. Россия продолжает разворачивать свои транспортные коридоры на Восток, и обсуждения будут касаться развития Северного морского пути, авиации Дальнего Востока и новых маршрутов, которые могут стать основой для расширения международной торговли.
Одним из ключевых событий станет заседание совета участников судоходства по Северному морскому пути, где будут обсуждаться логистические возможности этой стратегически важной артерии.
ВЭФ-2024 обещает стать площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов, касающихся не только Дальнего Востока, но и всей страны. Программа форума демонстрирует масштабность и значимость мероприятий, которые будут проводиться в рамках этого события. Вопросы международного сотрудничества, технологического развития, экологии и образования — все это создает фундамент для дальнейшего роста и укрепления позиций России на мировой арене.