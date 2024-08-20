Опубликована деловая программа ВЭФ-2024: основные темы и акценты

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа, ФедералПресс. Восточный экономический форум, который пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке, вновь станет важнейшим политическим и экономическим событием года в Дальневосточном федеральном округе. В этом году акценты сделаны на развитии новых направлений, отвечающих современным вызовам и глобальным изменениям. Программа форума включает более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь ключевых тематических блоков.