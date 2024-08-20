«Все проблемы Хабаровского края при должном подходе решаемы» — Дмитрий Демешин

— Президент передо мной поставил задачу — развивать экономику региона, чтобы каждый житель на себе почувствовал перемены к лучшему, — поделился Дмитрий Демешин. — Каким образом? Да, новые рабочие места — это важно. Очень важно — рост налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты. Но не меньшее значение имеет участие в программах развития территории, на которую приходит инвестор. Это не обременение, а взаимовыгодный процесс. Чем выше уровень, а также качество жизни и городской среды в муниципалитетах, тем охотнее на предприятие будут приезжать квалифицированные специалисты, тем активнее будет развиваться местный бизнес, что позволит решать комплекс проблем, включая главную — отток населения. Каждый инвестор, каждое предприятие, которые собираются вкладывать или уже вложили в регион и работают честно для региона — друзья. Задача сделать из Хабаровского края территорию с самыми прозрачными и эффективными механизмами поддержки бизнеса в России. От налоговых преференций до создания института «бизнес-ангелов» — индивидуального закрепления чиновников за сопровождением реализации конкретных инвестиционных проектов.

Врио губернатора Хабаровского края отметил, что намерен добиться эффективной, профессиональной и честной работы органов государственной власти региона всех уровней.