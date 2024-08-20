«Все проблемы Хабаровского края при должном подходе решаемы» — Дмитрий Демешин

Президент России Владимир Путин 15 мая 2024 года своим указом назначил Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Ранее Демешин работал в должности заместителя генерального прокурора страны и курировал вопросы правоохранительной деятельности и соблюдения закона на территории Сибири и Дальнего Востока, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня». О задачах, поставленных перед врио губернатора главой государства и возможных путях решения проблем региона Дмитрий Демешин рассказал в большом интервью информационному агентству «АВРОРА МЕДИА».
— Президент передо мной поставил задачу — развивать экономику региона, чтобы каждый житель на себе почувствовал перемены к лучшему, — поделился Дмитрий Демешин. — Каким образом? Да, новые рабочие места — это важно. Очень важно — рост налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты. Но не меньшее значение имеет участие в программах развития территории, на которую приходит инвестор. Это не обременение, а взаимовыгодный процесс. Чем выше уровень, а также качество жизни и городской среды в муниципалитетах, тем охотнее на предприятие будут приезжать квалифицированные специалисты, тем активнее будет развиваться местный бизнес, что позволит решать комплекс проблем, включая главную — отток населения. Каждый инвестор, каждое предприятие, которые собираются вкладывать или уже вложили в регион и работают честно для региона — друзья. Задача сделать из Хабаровского края территорию с самыми прозрачными и эффективными механизмами поддержки бизнеса в России. От налоговых преференций до создания института «бизнес-ангелов» — индивидуального закрепления чиновников за сопровождением реализации конкретных инвестиционных проектов.
Врио губернатора Хабаровского края отметил, что намерен добиться эффективной, профессиональной и честной работы органов государственной власти региона всех уровней.
— По сути власть — это нанятые налогоплательщиками региона чиновники, основная задача которых — создать условия для достойной жизни людей во всех аспектах социально-экономической сферы, — сказал он. — Я намерен жестко и последовательно добиваться соблюдения закона во благо населения края и его защиты. И главный итог этой работы — повышение качества жизни. Для меня — это не пустые слова. За каждым моим действием стоят жизни реальных жителей края. Это большая ответственность, но одновременно и честь. Отвечая на вопрос о том, как предыдущий опыт работы на государственной службе помогает определить ближайшие планы и организовать работу правительства Хабаровского края, Дмитрий Демешин ответил, что для него восстановление интересов России и привлечение зарвавшихся чиновников к уголовной ответственности, устранение нарушений закона и возврат в доход государства имущества, возмещение ущерба, было главной задачей.
— Я говорю, что критика — это нормально, — подчеркнул он. — Люди должны и имеют право критиковать власть, а власть не имеет права лично обижаться. Власть должна делать выводы и что-то исправлять. Потому что любые органы власти — для людей и во имя людей. И я планирую массу чиновников попросить выйти из кресел к людям и разобраться во всех проблемах. И это уже происходит.
Учитывая прошлое место работы Дмитрия Демешина, многие полагали, что он будет закрыт от населения. По факту же глава региона предпринял целый ряд шагов навстречу жителям, которые позволили наладить прямой контакт. Одним из первых таких ярких шагов стало открытие комментариев в социальных сетях врио губернатора. Люди буквально хлынули с вопросами, мнениями, жалобами к Демешину и тот в свою очередь наладил постановку на контроль всех поступающих запросов. Развить этот эффект врио губернатору удалось в ходе проведения прямых эфиров в социальных сетях и личных встреч с жителями, которые проходили без какого-то цензурирования, что было видно по постоянным, острым вопросам.