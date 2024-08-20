Минометные подразделения выполнили упражнения по стрельбе

Основной целью данных учений стала отработка навыков боевого применения минометов, а также совершенствование действий личного состава в условиях приближенных к боевым.
Подразделения морской пехоты успешно выполнили нормативы по развертыванию на местности перед началом стрельб, занятию огневых позиций и приведению минометов в боевое состояние. Важным этапом учений стала отработка взаимодействия между расчётами и командным составом, что является ключевым аспектом при ведении боевых действий.
Командир минометной батареи, лейтенант Ерлик Мухамбет, отметил высокую слаженность действий своих подчинённых. В рамках учений расчёты 120-мм минометов «Сани» и 82-мм минометов «Поднос» поразили мишени, расположенные на дистанциях от 1 до 5 тысяч метров. Эти мишени имитировали живую силу условного противника. Особое внимание уделялось стрельбе в ночное время, что значительно усложнило задачи перед подразделениями, но позволило отработать навыки ведения боевых действий в условиях ограниченной видимости.
Также были успешно выполнены учебные стрельбы по одиночной цели с полупрямой наводкой. Эти действия требуют от расчетов высокой точности и оперативности в принятии решений, что было продемонстрировано на высоком уровне.
Итоги учений показали, что минометные подразделения десантно-штурмового батальона морской пехоты готовы к выполнению боевых задач любой сложности, как в дневное, так и в ночное время. Эти учения стали важным этапом в подготовке личного состава, способствуя повышению боевой готовности подразделений.