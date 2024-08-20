Минометные подразделения выполнили упражнения по стрельбе

Командир минометной батареи, лейтенант Ерлик Мухамбет, отметил высокую слаженность действий своих подчинённых. В рамках учений расчёты 120-мм минометов «Сани» и 82-мм минометов «Поднос» поразили мишени, расположенные на дистанциях от 1 до 5 тысяч метров. Эти мишени имитировали живую силу условного противника. Особое внимание уделялось стрельбе в ночное время, что значительно усложнило задачи перед подразделениями, но позволило отработать навыки ведения боевых действий в условиях ограниченной видимости.