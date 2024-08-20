WSJ рассказала о желании Израиля построить стену между Газой и Египтом

По данным газеты, израильские власти также потребовали от Египта полный доступ к записям с камер и датчиков, контролирующих этот район. Также Тель-Авив хотел бы сохранить присутствие некоторого числа своих войск в этой области. Каир же, в свою очередь, выступает за полный вывод сил Израиля из коридора и погранперехода Рафах между Египтом и сектором Газа.