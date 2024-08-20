WSJ рассказала о желании Израиля построить стену между Газой и Египтом

По данным газеты, израильские власти также потребовали от Египта полный доступ к записям с камер и датчиков, контролирующих этот район. Также Тель-Авив хотел бы сохранить присутствие некоторого числа своих войск в этой области. Каир же, в свою очередь, выступает за полный вывод сил Израиля из коридора и погранперехода Рафах между Египтом и сектором Газа.
Отмечается, что израильская техническая группа завершила встречи с коллегами в Каире, однако прогресс был незначительным.
19 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что усилия по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников — возможно, последний шанс для Израиля и ХАМАС достичь мира.
18 августа палестинское движение ХАМАС заявило, что новое предложение, в котором сформулированы условия прекращения огня в секторе Газа, подходит только израильской стороне и не имеет никакого отношения к тому, на что представители движения согласились 2 июля этого года. Там рассказали, что узнали о ходе обсуждения последнего раунда в Дохе от посредников, после чего были сделаны выводы.
Первый раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа прошел в Дохе 15 и 16 августа при участии Израиля, США, Катара и Египта. Делегация от палестинского движения ХАМАС отказалась присутствовать на встрече.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.