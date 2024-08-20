Лукашенко: Минск и Будапешт развивают взаимовыгодное равноправное сотрудничество

Глава государства в поздравлении Президенту Венгрии подчеркнул: «Как Вы правильно отметили в Вашем послании в мой адрес, главным фундаментом, на котором должно строиться сотрудничество между государствами, является безальтернативная приверженность принципам взаимного доверия и уважения. Именно в соответствии с основополагающими конституционными нормами и национальными интересами Минск и Будапешт уже много лет активно развивают двустороннее взаимодействие на благо народов наших стран».



Александр Лукашенко отметил, что первый год президентства Тамаша Шуйока выпал на значительное событие — председательство Венгрии в Совете ЕС. Президент Беларуси выразил уверенность, что благодаря лидирующей роли Будапешта в европейскую повестку дня вернутся такие важные вопросы, как защита семьи, традиционных христианских ценностей, необходимость сохранения справедливых принципов международного права и межгосударственных отношений.



Глава государства подтвердил готовность Беларуси к разноплановому сотрудничеству по названным и другим темам взаимного интереса.



В поздравлении премьер-министру говорится, что современная Венгрия, страна с ответственной и активной позицией, последовательно проводит взвешенную миролюбивую политику, которая отвечает в первую очередь национальным интересам государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на любые международные сложности, Минск и Будапешт остаются верными своим принципам, развивают взаимовыгодное равноправное сотрудничество, основанное на уважении и схожести взглядов по многим вопросам.



«Безусловно, одним из главных приоритетов сегодня является урегулирование конфликта в соседней Украине. Белорусская сторона всегда выступала за мирные инициативы и стабильность в Европе не только словами, но и делом. Именно поэтому мы высоко ценим позицию Венгрии, которая занимает важное место в европейской политике и делает решительные шаги по установлению мира», — обратил внимание Президент Беларуси.



Александр Лукашенко пожелал лидерам Венгрии доброго здоровья и плодотворной деятельности, энергии и сил для успехов во всех начинаниях, а венгерскому народу — счастья, благополучия и мирного неба.