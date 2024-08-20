Аналитик рассказал, где могут пройти переговоры по Украине

После событий в Курской области президент РФ Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Президент РФ также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.
По мнению аналитика, турецкое посредничество по урегулированию украинского конфликта уже не актуально.
«Согласно договору об обмене пленными между Украиной и Россией, бойцы батальона “Азов”* должны были оставаться в Турции до окончания войны. После визита Зеленского в Турцию 8 июля прошлого года украинские командиры вернулись к местам службы в Украине. Грубо говоря, этим решением президент Эрдоган нарушил договорённость. Этим решением турецкое правительство вызвало серьёзные сомнения как в своей беспристрастности, так и в доверенности и, по сути, больше всего навредило Украине. Поэтому посредничество Анкары в вопросе мирного соглашения не стоит на повестке дня», — отметил политик.
Российская сторона считает передачу Украине боевиков батальона «Азов»* нарушением договоренностей, поскольку указанные лица, по достигнутым ранее соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе. Путин, комментируя ситуацию с передачей украинских боевиков, сообщал, что «договоренности были», и «других комментариев не будет».
* Террористическая организация, запрещенная в России