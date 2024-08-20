Аналитик рассказал, где могут пройти переговоры по Украине

«Согласно договору об обмене пленными между Украиной и Россией, бойцы батальона “Азов”* должны были оставаться в Турции до окончания войны. После визита Зеленского в Турцию 8 июля прошлого года украинские командиры вернулись к местам службы в Украине. Грубо говоря, этим решением президент Эрдоган нарушил договорённость. Этим решением турецкое правительство вызвало серьёзные сомнения как в своей беспристрастности, так и в доверенности и, по сути, больше всего навредило Украине. Поэтому посредничество Анкары в вопросе мирного соглашения не стоит на повестке дня», — отметил политик.