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Аналитик рассказал, где могут пройти переговоры по Украине

АНКАРА, 20 авг — РИА Новости. Мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта могут пройти в Баку, посредничество Турции уже не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.

Источник: © РИА Новости

После событий в Курской области президент РФ Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Президент РФ также заметил, что своими действиями в Курской области Киев пытается улучшить переговорные позиции, но противник, безусловно, получит достойный ответ.

«Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Азербайджан весьма интересен. Балансовая политика президента Азербайджана Ильхама Алиева с Россией известна. С другой стороны, бакинская администрации — член Движения неприсоединения. В ближайшем будущем визит Владимира Зеленского в Баку не станет сюрпризом. Азербайджан, которому обе стороны могут доверять, в конечном итоге может создать очень хорошую платформу для мирных переговоров, которые могут состояться в конце этого года», — заявил Энгин Озер.

По мнению аналитика, турецкое посредничество по урегулированию украинского конфликта уже не актуально.

«Согласно договору об обмене пленными между Украиной и Россией, бойцы батальона “Азов”* должны были оставаться в Турции до окончания войны. После визита Зеленского в Турцию 8 июля прошлого года украинские командиры вернулись к местам службы в Украине. Грубо говоря, этим решением президент Эрдоган нарушил договорённость. Этим решением турецкое правительство вызвало серьёзные сомнения как в своей беспристрастности, так и в доверенности и, по сути, больше всего навредило Украине. Поэтому посредничество Анкары в вопросе мирного соглашения не стоит на повестке дня», — отметил политик.

Российская сторона считает передачу Украине боевиков батальона «Азов»* нарушением договоренностей, поскольку указанные лица, по достигнутым ранее соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе. Путин, комментируя ситуацию с передачей украинских боевиков, сообщал, что «договоренности были», и «других комментариев не будет».

* Террористическая организация, запрещенная в России