Текслер встретился с новым руководителем регионального следственного управления

Сообщается, что они обсудили ряд актуальных вопросов в рамках взаимодействия регионального правительства и правоохранительных органов.
Одна из ключевых тем — это сохранение социальной стабильности и правопорядка. Остается актуальной совместная работа по противодействию коррупции.
«Мы ведем последовательную и четкую политику в этой сфере: строго контролируем использование бюджетных средств, усиливаем профилактику и противодействие коррупции на всех уровнях региональной и муниципальной власти».
Он акцентировал внимание на том, что Челябинская область — регион, где уделяется особое внимание миграционной политике. Идет планомерная работа по наведению порядка в сфере трудовой миграции, говорится в комментарии по итогам встречи.
Напомним, Колбасин работал в регионе с апреля 2023 года, он прибыл из Нижнего Новгорода. В декабре-2023 был направлен в СУ СКР по Самарской области.