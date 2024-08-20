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Текслер встретился с новым руководителем регионального следственного управления

Губернатор Алексей Текслер встретился с новым руководителем следственного управления СКР по Челябинской области Алексеем Колбасиным, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что они обсудили ряд актуальных вопросов в рамках взаимодействия регионального правительства и правоохранительных органов.

Одна из ключевых тем — это сохранение социальной стабильности и правопорядка. Остается актуальной совместная работа по противодействию коррупции.

«Мы ведем последовательную и четкую политику в этой сфере: строго контролируем использование бюджетных средств, усиливаем профилактику и противодействие коррупции на всех уровнях региональной и муниципальной власти».

отметил Текслер.

Он акцентировал внимание на том, что Челябинская область — регион, где уделяется особое внимание миграционной политике. Идет планомерная работа по наведению порядка в сфере трудовой миграции, говорится в комментарии по итогам встречи.

Напомним, Колбасин работал в регионе с апреля 2023 года, он прибыл из Нижнего Новгорода. В декабре-2023 был направлен в СУ СКР по Самарской области.