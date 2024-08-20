Алексей Текслер обсудил миграционную политику с новым главой челябинского СК

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с новым главой СУ Следственного комитета по Челябинской области Алексеем Колбасиным.
Глава региона и начальник следственного управления обсудили работу по противодействию коррупции. Алексей Текслер также попросил обратить особое внимание на миграционную политику, в особенности в сфере трудовой миграции.
— Вы хорошо знаете специфику региона, знакомым с коллективом, погружены в комплекс решаемых задач. Между правительством области и силовыми структурами налажено конструктивное сотрудничество, — обратился губернатор к главе СУ СК.
Добавим, Алексей Колбасин прежде работал замначальника областного СУ Следственного комитета.
Ранее челябинскими следователями руководил Петр Решетников. Он покинул свой пост после критики со стороны председателя СК Александра Бастрыкина. Обязанности руководителя исполнял Ахмед Асхабов, затем и.о. главы ведомства стал Константин Правосудов.