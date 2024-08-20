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ВС РФ взяли три села на Покровском направлении. Военная операция на Украине, день 909-й

Взрывы произошли в Киеве и Тернополе. Средства ПВО за ночь сбили два БПЛА над Крымом. Украинский военный паблик Deep State сообщил, что ВС РФ на Покровском направлении взяли под контроль три села. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна еще никогда не сталкивалась с таким большим оттоком населения. По данным ТАСС, украинское командование перебросило в Курскую область наиболее боеспособные подразделения с линии фронта в ДНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

9:01 Ситуация вокруг переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине рискует зайти в тупик, последние заявления сторон вызывают беспокойство, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

8:50.

8:37 Молдавские пограничники на минувшей неделе задержали 19 украинcких уклонистов, которые сумели нелегально перейти границу и попросить убежища, сообщила на своем сайте Пограничная полиция республики.

8:28 Украинское командование перебросило наиболее боеспособные подразделения с линии фронта в Донецкой народной республике в Курскую область, а также в приграничную с ней Сумскую область Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

8:26 Взрывы ночью произошли в Тернополе, сообщила «Страна.ua».

8:24 Украина еще никогда не сталкивалась с таким большим оттоком населения, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед сотрудниками министерства иностранных дел Украины.

8:20 Украинский военный паблик Deep State сообщил, что ВС РФ на Покровском направлении взяли под контроль три села — Межевое, Скучное и Журавку.

8:17 Поражение Украины — это вопрос времени, она уже выглядит проигравшей, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.

8:15.

8:10 В Киеве утром прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Телеграф».

8:07 Два человека пострадали из-за сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ на машину в Горловке, сообщил глава городского округа Иван Приходько.

8:04 Средства ПВО за ночь уничтожили два беспилотника в Крыму — Минобороны РФ.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 909-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.