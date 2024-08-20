ВС РФ взяли три села на Покровском направлении. Военная операция на Украине, день 909-й

9:01 Ситуация вокруг переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине рискует зайти в тупик, последние заявления сторон вызывают беспокойство, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
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8:37 Молдавские пограничники на минувшей неделе задержали 19 украинcких уклонистов, которые сумели нелегально перейти границу и попросить убежища, сообщила на своем сайте Пограничная полиция республики.
8:28 Украинское командование перебросило наиболее боеспособные подразделения с линии фронта в Донецкой народной республике в Курскую область, а также в приграничную с ней Сумскую область Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
8:26 Взрывы ночью произошли в Тернополе, сообщила «Страна.ua».
8:24 Украина еще никогда не сталкивалась с таким большим оттоком населения, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед сотрудниками министерства иностранных дел Украины.
8:20 Украинский военный паблик Deep State сообщил, что ВС РФ на Покровском направлении взяли под контроль три села — Межевое, Скучное и Журавку.
8:17 Поражение Украины — это вопрос времени, она уже выглядит проигравшей, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
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8:10 В Киеве утром прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Телеграф».
8:07 Два человека пострадали из-за сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ на машину в Горловке, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
8:04 Средства ПВО за ночь уничтожили два беспилотника в Крыму — Минобороны РФ.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 909-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.