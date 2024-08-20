Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске названы громкие скандалы умершего оппозиционера Виктора Сорокина

Вчера на 56 году жизни скончался известный новосибирский активист и общественный деятель Виктор Сорокин. Последние два года он жил в Германии и пытался побороть рак. А Сиб.фм вспоминает, чем он прославился в родном городе.

Источник: Сиб.фм

Вчера на 56 году жизни скончался известный новосибирский активист и общественный деятель Виктор Сорокин. Последние два года он жил в Германии и пытался побороть рак. А Сиб.фм вспоминает, чем он прославился в родном городе.

Главным своим оппонентом Сорокин считал «прокурорскую мафию» — их противостояние началось еще в 2009 году, когда в отношении общественника были возбуждены уголовные дела о банкротстве. Через шесть лет, в 2015 году, Сорокин пригрозил публично наложить на себя руки, если он не будет реабилитирован. Еще через шесть лет он попытался пройти на прием к генеральному прокурору Краснову во время визита того в Новосибирск, но был арестован за проведенный накануне одиночный пикет.

Виновником ареста Сорокин назвал действующего тогда областного прокурора Якова Хорошева, с которым он судился.

Прокуратура