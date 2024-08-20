В Новосибирске названы громкие скандалы умершего оппозиционера Виктора Сорокина

Вчера на 56 году жизни скончался известный новосибирский активист и общественный деятель Виктор Сорокин. Последние два года он жил в Германии и пытался побороть рак. А Сиб.фм вспоминает, чем он прославился в родном городе.
Главным своим оппонентом Сорокин считал «прокурорскую мафию» — их противостояние началось еще в 2009 году, когда в отношении общественника были возбуждены уголовные дела о банкротстве. Через шесть лет, в 2015 году, Сорокин пригрозил публично наложить на себя руки, если он не будет реабилитирован. Еще через шесть лет он попытался пройти на прием к генеральному прокурору Краснову во время визита того в Новосибирск, но был арестован за проведенный накануне одиночный пикет.
Виновником ареста Сорокин назвал действующего тогда областного прокурора Якова Хорошева, с которым он судился.