В Новосибирске названы громкие скандалы умершего оппозиционера Виктора Сорокина

Главным своим оппонентом Сорокин считал «прокурорскую мафию» — их противостояние началось еще в 2009 году, когда в отношении общественника были возбуждены уголовные дела о банкротстве. Через шесть лет, в 2015 году, Сорокин пригрозил публично наложить на себя руки, если он не будет реабилитирован. Еще через шесть лет он попытался пройти на прием к генеральному прокурору Краснову во время визита того в Новосибирск, но был арестован за проведенный накануне одиночный пикет.