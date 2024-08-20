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Приморский парламентарий передал бойцам более полутонны рыбных консервов

Активисты партии и добровольцы продолжают совместную работу по поддержке участников СВО и их семей.

Источник: ЕР

Депутат Законодательного собрания Приморского края, региональный координатор партийного проекта «Российское село» Эдуард Цой в начале рабочей недели передал волонтерским организациям Хорольского и Ханкайского муниципальных округов семьдесят ящиков рыбных консервов.

«Специальная военная операция продолжается. Значит, парни, которые в эти дни принимают участие в боевых действиях, по-прежнему нуждаются в поддержке, и я не могу себе позволить оставаться в стороне», — отметил парламентарий.

В скором времени десятки ящиков вместе с другим гуманитарным грузом, который собирают общественники, будут направлены в зону спецоперации.

«Выражаю слова искренней благодарности Эдуарду Евгеньевичу за помощь защитникам Отечества, которую он оказывает на постоянной основе», — заявила глава Ханкайского муниципального округа Аэлита Вдовина.

Всесторонняя поддержка участников СВО и родственников военнослужащих — важный пункт в рамках реализации Народной программы Единой России. Отметим, что совместную работу в этом направлении приморские активисты партии всех уровней проводят с различными добровольческими объединениями на территориях края.

Напомним и то, что Приморский край входит в пятерку лучших регионов России по подготовке участников СВО и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям. Глава региона Олег Кожемяко регулярно выезжает на полигоны, где идет боевая подготовка, а также бывает в зоне военных действий для передачи необходимого оборудования и снаряжения приморским военнослужащим.