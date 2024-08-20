Приморский парламентарий передал бойцам более полутонны рыбных консервов

Напомним и то, что Приморский край входит в пятерку лучших регионов России по подготовке участников СВО и оказанию мер поддержки военнослужащим и их семьям. Глава региона Олег Кожемяко регулярно выезжает на полигоны, где идет боевая подготовка, а также бывает в зоне военных действий для передачи необходимого оборудования и снаряжения приморским военнослужащим.