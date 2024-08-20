Байден упомянул фразу Генри Киссинджера о России

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока. Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента.