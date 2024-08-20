Президент Венгрии получил телеграмму от Токаева

«С удовлетворением отметив высокий уровень сотрудничества между странами, президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем поступательном и плодотворном развитии стратегического партнерства во всех сферах», — говорится в сообщении, распространенном 20 августа 2024 года пресс-службой президента РК.