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Президент Венгрии получил телеграмму от Токаева

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Венгрии, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Как рассказали в Акорде, Касым-Жомарт Токаев поздравил Тамаша Шуйока с национальным праздником — Днем Святого Иштвана.

«С удовлетворением отметив высокий уровень сотрудничества между странами, президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем поступательном и плодотворном развитии стратегического партнерства во всех сферах», — говорится в сообщении, распространенном 20 августа 2024 года пресс-службой президента РК.

Глава государства пожелал Тамашу Шуйоку успехов в его благородных начинаниях, а братскому венгерскому народу — процветания и благополучия.

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