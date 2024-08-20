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Под Евпаторией во вторник будет громко

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости Крым. Громкие звуки могут быть слышны во вторник в поселке Заозерное на юго-западе Евпатории. Об этом предупреждают местные власти.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые жители Заозерного! Информируем, что сегодня будут проходить учения военнослужащих. Могут быть слышны громкие звуки», — говорится в сообщении официального Telegram-канала.

Жителей и гостей поселка просят сохранять спокойствие.

Накануне глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщал о предстоящих в городе учебных стрельбах.

Учения Вооруженных сил РФ регулярно проходят на территории Крыма и Севастополя, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.