Под Евпаторией во вторник будет громко

«Уважаемые жители Заозерного! Информируем, что сегодня будут проходить учения военнослужащих. Могут быть слышны громкие звуки», — говорится в сообщении официального Telegram-канала.
Жителей и гостей поселка просят сохранять спокойствие.
Накануне глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщал о предстоящих в городе учебных стрельбах.
Учения Вооруженных сил РФ регулярно проходят на территории Крыма и Севастополя, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.