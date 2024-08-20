В Слуцке начались сборы территориальных войск

МИНСК, 20 авг — Sputnik. С 20 августа по 13 сентября под руководством председателя Слуцкого райисполкома проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск, сообщили в пресс-службе Минобороны.
В ходе сбора местные чиновники должны повысить свои навыки в вопросах формирования территориальных войск, а военнообязанные — выполнять свои задачи.
Планируется, что в рамках мероприятия будут отработаны вопросы приема военнообязанных территориальных войск, а также их обеспечение с использованием местной базы ресурсов.
Командный состав в ходе сборов должен будет восстановить свои навыки управления подчиненными. Военнообязанные пройдут подготовку по своим специальностям и должностям.
Ранее стало известно, что белорусские зенитчики отправились на учения в Россию. Боевые пуски военные отработают на российском полигоне Ашулук. Также запланировано совместное с российскими коллегами учение.