Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Слуцке начались сборы территориальных войск

В течение трех недель военнообязанные будут проходить подготовку по своим специальностям, а также восстанавливать командные навыки.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 авг — Sputnik. С 20 августа по 13 сентября под руководством председателя Слуцкого райисполкома проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ходе сбора местные чиновники должны повысить свои навыки в вопросах формирования территориальных войск, а военнообязанные — выполнять свои задачи.

Планируется, что в рамках мероприятия будут отработаны вопросы приема военнообязанных территориальных войск, а также их обеспечение с использованием местной базы ресурсов.

Командный состав в ходе сборов должен будет восстановить свои навыки управления подчиненными. Военнообязанные пройдут подготовку по своим специальностям и должностям.

Ранее стало известно, что белорусские зенитчики отправились на учения в Россию. Боевые пуски военные отработают на российском полигоне Ашулук. Также запланировано совместное с российскими коллегами учение.