Согласно комментарию посольства, высказывания британских властей вскрывают их причастность к планированию «эскалационных акций киевского режима» и объясняют использование ВСУ британских танков Challenger для нападения на Курскую область. При этом, как отмечается в комментарии посольства, заявления Хили «о мнимых целях украинского вторжения в Россию и якобы достигнутых результатах оторваны от реальности», а поставленная ВСУ западная техника рано или поздно будет вся сожжена. В этой связи посольство подчёркивает темпы освобождения Донбасса российской армией, которые демонстрируют, что атака Украины на Курскую область не повлияла на ход СВО.