Владимир Путин наградил главного санитарного врача Воронежской области

Игорь Механтьев в 1987 году окончил медико-профилактический факультет Рязанского медицинского института имени академика Павлова. С 1987-го по 1989-й работал санитарным врачом по коммунальной гигиене Острогожской районной санитарно-эпидемиологической станции Воронежской области, затем — врачом-эпидемиологом, заведующим отделением коммунальной гигиены Левобережного центра госсанэпиднадзора Воронежа и заведующим отделением коммунальной гигиены и гигиенических аспектов окружающей среды Центра госсанэпиднадзора. С 2005 года замещал должность заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области, а в феврале 2013-го был назначен руководителем регионального ведомства.