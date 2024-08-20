Владимир Путин наградил главного санитарного врача Воронежской области

Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 19 августа.
РИА «Воронеж» писало, что в 2021 году Президент Владимир Путин подписал указ о награждении Игоря Механтьева орденом Пирогова.
Справка РИА «Воронеж»
Игорь Механтьев в 1987 году окончил медико-профилактический факультет Рязанского медицинского института имени академика Павлова. С 1987-го по 1989-й работал санитарным врачом по коммунальной гигиене Острогожской районной санитарно-эпидемиологической станции Воронежской области, затем — врачом-эпидемиологом, заведующим отделением коммунальной гигиены Левобережного центра госсанэпиднадзора Воронежа и заведующим отделением коммунальной гигиены и гигиенических аспектов окружающей среды Центра госсанэпиднадзора. С 2005 года замещал должность заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области, а в феврале 2013-го был назначен руководителем регионального ведомства.