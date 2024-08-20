Радий Хабиров рассказал о мерах поддержки предпринимателей в Башкирии.

Руководитель региона отметил, что предприниматели особые люди, которые формируют почти треть валового регионального продукта. В сфере малого и среднего бизнеса работают свыше 560 тысяч человек. По словам Главы региона, безусловно, сегодня предпринимателям также пришлось на себе испытать санкционное давление и ограничительные меры.