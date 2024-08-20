Радий Хабиров рассказал о мерах поддержки предпринимателей в Башкирии.

20 августа в межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с активом бизнес-сообщества республики.
Руководитель региона отметил, что предприниматели особые люди, которые формируют почти треть валового регионального продукта. В сфере малого и среднего бизнеса работают свыше 560 тысяч человек. По словам Главы региона, безусловно, сегодня предпринимателям также пришлось на себе испытать санкционное давление и ограничительные меры.
Радий Хабиров отметил, что несмотря на это экономика республики развивается, идет рост инвестиций. Башкирия по итогам прошлого года заняла третье место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который в том числе формируется на основе опросов бизнес-сообщества.
«В Башкортостане у предпринимателей и самозанятых есть для развития достаточно широкий перечень инструментов — гранты, субсидии, поручительства, льготный лизинг, микрозаймы, консультационно-информационные и образовательные услуги».
По объему федеральных средств, выделенных на развитие малого и среднего бизнеса в этом году, республика — лидер в стране.
Напомним, что за два последних года 395 молодых предпринимателей из Башкортостана получили гранты на общую сумму 190 млн рублей, 312 социальных предпринимателей поддержали на сумму более 150 млн рублей. С 2021 года 366 представителей агробизнеса получили гранты и субсидии на общую сумму более миллиарда рублей.
Отдельной строкой в республике идет поддержка туристической отрасли. С начала прошлого года сюда направлен рекордный объем — более 1,4 млрд руб.
Глава Башкортостана напомнил, что в 13 городах и районах открыты офисы Центра «Мой бизнес». Только в этом году там оказано более 6 тысяч услуг, организовано более 140 мероприятий.
Пятый год в каждом районе и городе работают бизнес-шерифы, благодаря которым минимизируются административные барьеры, выстраивается прямое взаимодействие между бизнесом и властью.
Помимо налоговых льгот в республике максимально упрощена процедура предоставления поддержки. Практически «обнулены» все требования. Сокращено время принятия решений о предоставлении преференций и земельных участков для инвестпроектов. С момента одобрения проекта в течение 30 дней выделяется земельный участок без торгов при дальнейшем его льготном выкупе на неограниченный срок.