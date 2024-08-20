Благодарность президента России объявлена 7 воронежцам

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу глава государства объявил благодарность:
- Анне Агеевой — главному бухгалтеру администрации Каширского сельского поселения;
- Андрею Горовому — начальнику отделения Воронежского производственного участка Юго-Восточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом (РЖД);
- Виктору Камышанову — начальнику отдела администрации Воробьевского района;
- Геннадию Немченко — электронику первой категории отдела сопровождения программно-технических комплексов Воронежского информационно-вычислительного центра (РЖД).
За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, благодарность Президента РФ объявлена двум сотрудникам «Воронежэнерго»: трактористу Новохоперского филиала Александру Букину и мастеру бригады по реализации дополнительных сервисов Петропавловского района электрических сетей Геннадию Щербакову.
Помимо этого, за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу глава государства объявил благодарность Владимиру Широбокову — заведующему кафедрой Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I.
Как сообщало РИА «Воронеж», в соответствии с этим же распоряжением руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев был награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.