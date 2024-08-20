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Благодарность президента России объявлена 7 воронежцам

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена семерым жителям Воронежской области. Соответствующее распоряжение, подписанное Владимиром Путиным, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 19 августа.

Источник: AP 2023

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу глава государства объявил благодарность:

  • Анне Агеевой — главному бухгалтеру администрации Каширского сельского поселения;
  • Андрею Горовому — начальнику отделения Воронежского производственного участка Юго-Восточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом (РЖД);
  • Виктору Камышанову — начальнику отдела администрации Воробьевского района;
  • Геннадию Немченко — электронику первой категории отдела сопровождения программно-технических комплексов Воронежского информационно-вычислительного центра (РЖД).

За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, благодарность Президента РФ объявлена двум сотрудникам «Воронежэнерго»: трактористу Новохоперского филиала Александру Букину и мастеру бригады по реализации дополнительных сервисов Петропавловского района электрических сетей Геннадию Щербакову.

Помимо этого, за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу глава государства объявил благодарность Владимиру Широбокову — заведующему кафедрой Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I.

Как сообщало РИА «Воронеж», в соответствии с этим же распоряжением руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев был награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.