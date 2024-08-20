Благодарность президента России объявлена 7 воронежцам

Как сообщало РИА «Воронеж», в соответствии с этим же распоряжением руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев был награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.