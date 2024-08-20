Губернатор, представители Правительства и областного парламента ответили на вопросы жителей Братска

Иркутская область, НИА-Байкал — Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представители Правительства и Законодательного Собрания региона ответили на вопросы жителей Братска.
Диалог был посвящен основным позициям социально-экономического развития города, сообщает пресс-служба главы региона.
По традиции встреча, в которой приняло участие более тысячи человек, началась с церемонии вручения активным гражданам города благодарственных писем Губернатора. 48 участников специальной военной операции — жителей города получили от главы региона наручные часы. Присутствующие также почтили память погибших в зоне боев военнослужащих.
Открывая дискуссию, Игорь Кобзев сообщил, что за время 10 рабочих поездок в Братск было дано 110 поручений, 83,7% которых выполнены. Большая часть вопросов остается на контроле администрации города, также в работе находятся темы сфер здравоохранения, образования, культуры и дорожной инфраструктуры.
На встрече с жителями министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова доложила, что с 2019 года в Братске реализуется федеральный проект «Чистый воздух», направленный на снижение выбросов загрязняющих веществ. В рамках утвержденного Комплексного плана мероприятий было поставлено 140 единиц экологичного общественного транспорта, подключено 300 домовладений к газоснабжению, построен внутрипоселковый газопровод длиной 14,14 км. Крупнейшими предприятиями города, такими как ПАО «РУСАЛ Братск», филиалом АО «Группа “Илим” и ООО “Байкальская энергетическая компания”, внедряются современные технологии для уменьшения выбросов. Эти меры позволили снизить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ на 11,1% (12,5 тыс. тонн) по сравнению с показателем 2017 года. По комплексному плану до конца 2026 года совокупные выбросы загрязняющих веществ в Братске будут снижены на 23%.
Глава минздрава региона Андрей Модестов сообщил, что ведется капитальный ремонт здания Братского перинатального центра. В октябре 2024 года планируется открытие врачебной амбулатории в поселке Сухой Братска. В следующем году завершат капремонт поликлиники в жилом районе Порожский города Братска.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов, отвечая на вопросы жителей, отметил, что в Братске в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют три участка общей протяженностью 4,2 км. В дополнение к этому Братску из регионального бюджета были выделены средства на ремонт дорог к садоводствам. В 2023 году сумма составила 11 млн рублей, в 2024-м — 15,5 млн рублей. На них отремонтировали автодорогу к дачному кооперативу «Учитель» протяженностью 5,1 км.
Завершая встречу, которая продолжалась пять часов, Губернатор еще раз подчеркнул: в диалоге приняли участие единомышленники — те, кому не безразлична судьба Братска.
«Встречи — это правильная форма общения с жителями. Многие вопросы касаются региональной власти, компетенции Губернатора и Правительства области. Ряд тем мы взяли в проработку в качестве методического сопровождения, организационного и контрольного формата. Муниципалитету порекомендовал проводить открытые встречи с горожанами раз в квартал. Есть потребность в этом, есть возможность правильно выстроить диалог с муниципальной властью. Важно, что мы не уходим от ответов. Уверен, что жители, поговорив с министрами, нашли правильное решение», — добавил Игорь Кобзев.
«Такие встречи нужны, и я благодарен команде Губернатора, министрам, зампредам, которые смогли ответить на вопросы, требующие совместных решений. Есть острые вопросы, и люди их задают. Поблагодарил братчан за открытость и принципиальность. Принимаю критику, внесем правки в нашу работу, примем решения по задачам, которые ставит перед нами Губернатор», — сказал мэр Братска Сергей Серебренников.
Уже второй год город Братск получает субсидию из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на его социально-экономическое развитие. За 2023−2024 годы городу направлено из областного бюджета 1,4 млрд рублей. Это позволило реализовать мероприятия по благоустройству общественных территорий и парковых зон, улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы, проведению ремонта инфраструктурных объектов и др.
Поддержка муниципальных образований Иркутской области осуществляется в рамках государственных программ Иркутской области. Так, например, в 2023 году Братску по всем государственным программам региона выделено более восьми миллиардов рублей, на 2024 год по госпрограммам предусмотрено 8,7 миллиарда.