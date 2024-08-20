Губернатор, представители Правительства и областного парламента ответили на вопросы жителей Братска

На встрече с жителями министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова доложила, что с 2019 года в Братске реализуется федеральный проект «Чистый воздух», направленный на снижение выбросов загрязняющих веществ. В рамках утвержденного Комплексного плана мероприятий было поставлено 140 единиц экологичного общественного транспорта, подключено 300 домовладений к газоснабжению, построен внутрипоселковый газопровод длиной 14,14 км. Крупнейшими предприятиями города, такими как ПАО «РУСАЛ Братск», филиалом АО «Группа “Илим” и ООО “Байкальская энергетическая компания”, внедряются современные технологии для уменьшения выбросов. Эти меры позволили снизить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ на 11,1% (12,5 тыс. тонн) по сравнению с показателем 2017 года. По комплексному плану до конца 2026 года совокупные выбросы загрязняющих веществ в Братске будут снижены на 23%.