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Собянин: Москва с начала года выделила почти 30 га земли для строительства соцобъектов

Почти 30 га земли под строительство социальных объектов выделено инвесторам и застройщикам в Москве с начала 2024 года. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«С начала года выделили инвесторам и застройщикам почти 30 га земли для строительства социальных объектов. Благодаря поддержке города в рамках масштабных инвестпроектов появится 22 здания: образовательные учреждения — больше чем на 8,3 тыс. мест; медицинские объекты; учреждения культуры. Некоторые из них уже строятся, часть — в проектировании», — говорится в сообщении.

Так, в Головинском районе возведут новую взрослую поликлинику на 750 посещений в смену, а в районе Покровское-Стрешнево — здание образовательной организации на 875 мест. В Печатниках идет строительство культурно-спортивного центра, в Раменках появится центр дополнительного образования.

Мэр отметил, что важные для города и жителей проекты получают специальный статус — масштабные инвестиционные проекты.

«Помимо социальных объектов это, например, производства и инновационные центры. Они помогают развивать инфраструктуру Москвы и создавать рабочие места», — добавил Собянин.

строительство
Собянин Сергей