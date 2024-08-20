Олжас Бектенов поручил создать штаб по подготовке к отопительному сезону

В Карагандинской области до сих пор не завершены ремонтные работы на котле № 2 и не начат капитальный ремонт котла № 1 на ТЭЦ-2 АО «Qarmet». Также задерживается ремонт котла № 7, несмотря на обещания местных властей о своевременном вводе объекта. В Мангистауской области не завершён капитальный ремонт турбины № 4 на ТЭЦ-1 МАЭК, а на ТЭЦ-2 до сих пор не определён подрядчик из-за несвоевременной подготовки документации.