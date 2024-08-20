Олжас Бектенов поручил создать штаб по подготовке к отопительному сезону

На заседании Правительства, посвященном ходу подготовки к предстоящему отопительному сезону, Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов выразил обеспокоенность медленными темпами ремонтных работ и подготовки энергообъектов в ряде регионов страны, сообщает El.kz.
Глава Правительства отметил, что до начала отопительного сезона остался всего месяц, однако заверения многих руководителей о готовности не убеждают в высокой результативности работ.
В Карагандинской области до сих пор не завершены ремонтные работы на котле № 2 и не начат капитальный ремонт котла № 1 на ТЭЦ-2 АО «Qarmet». Также задерживается ремонт котла № 7, несмотря на обещания местных властей о своевременном вводе объекта. В Мангистауской области не завершён капитальный ремонт турбины № 4 на ТЭЦ-1 МАЭК, а на ТЭЦ-2 до сих пор не определён подрядчик из-за несвоевременной подготовки документации.
«На наших заседаниях и совещаниях не раз обращалось внимание акимов областей на данные узкие места. Однако, по итогам трёх месяцев, те же регионы отстают, и вновь наблюдаются затягивания и переносы ремонтов».
Он подчеркнул, что Министерство энергетики уже начало выдачу паспортов готовности энергопредприятиям, и в тех регионах, где будет отказано в паспорте готовности ТЭЦ, будет рассмотрена персональная ответственность курирующих заместителей акимов.
Кроме того, Премьер-Министр поручил держать на жёстком контроле вопросы по обеспечению станций запасами угля и мазута. Олжас Бектенов указал на проблемы, связанные с поздними конкурсными процедурами, что создаёт риск несвоевременной заготовки топлива. Министерствам промышленности и транспорта было поручено обеспечить надлежащий контроль над исполнением обязательств КТЖ и регионов по поставке угля и мазута.
Особое внимание было уделено вопросу предотвращения продажи социального угля субъектам бизнеса, чтобы этот уголь направлялся исключительно для нужд населения. Также Бектенов отметил, что текущие темпы модернизации тепловых сетей в ряде регионов сохраняют риски для своевременного и качественного начала отопительного сезона.
По итогам заседания Премьер-Министр дал ряд поручений, включая необходимость завершения ремонтных работ на теплоисточниках и теплосетях, обеспечение полной готовности объектов образования до 1 сентября и объектов здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства до 15 октября.